La Chine s'en prend à nouveau à ses géants de la tech en voulant découper Alipay (Ant Group)

L'étau se resserre un peu plus autour des géants de la tech. Après avoir infligé une amende de 2,3 milliards d’euros à Alibaba , les autorités chinoises ont désormais l’application de paiement la plus populaire du pays dans leur collimateur. Le Financial Times affirme que Pékin souhaite scinder Alipay en deux, laissant le paiement mobile d’un côté et les activités de crédit de l’autre. Mais cette fois, il n’est pas uniquement question d’endiguer un quelconque abus de position dominante.