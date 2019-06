La prochaine version de Firefox se dotera d’un générateur de mots de passe

Une sécurité des données renforcée

Firefox sur les pas de Google Chrome

Source : ghacks.

Cette fonction s'inscrit dans la volonté de Mozilla de rendre son moteur de recherche plus sécurisé via unqui gagnerait en utilité.En mai dernier,se voyait doté d'un lot d'améliorations, avec notamment la possibilité pour ses utilisateurs de. Autre nouveauté :, un gestionnaire de mots passe sur application mobile qui permet d'importer ces derniers sur son smartphone. Une sécurité encore renforcée par la mise à jour d'urgence visant à corriger une faille zero-day le 19 juin...Mais Mozilla ne s'arrête pas en si bon chemin, puisqu'un, qui fonctionnerait de pair avec le gestionnaire, est d'ores et déjà prévu pour! Le moteur de recherche pourra ainsi suggérer un mot de passe aux internautes lors de la création d'un compte sur un site internet. Le procédé ne fonctionnera que sur les sites utilisant la fonctiondans un premier temps, avant d'être compatible avec les autres.Dès lors que le champ de création de mot de passe est activé, Firefox proposera une option «», qui permettra aux utilisateurs de sauvegarder automatiquement leurs identifiants, et ce même si l'inscription est interrompue prématurément.Ce nouveau générateur de mots de passe de Firefox ne sera pas activé par défaut, les utilisateurs devront se rendre dans les configurations avancées du navigateur : entrez la requêtedans la barre de recherche de Firefox, confirmez que vous prenez le risque, recherchez la requête, rendez-vous dans les préférences de Firefox afin de les inverser en sélectionnantet cochez l'optionUne fois Firefox 69 installé, il vous faudra également entrerdans la barre de recherche, avant de scroller pour trouver la section dédiée aux login et aux mots de passe. L'optiondétermine si le générateur de mots de passe de Firefox est activé ou non, le choix sera donc vôtre.Cette fonctionnalité future illustre la démarche de Mozilla de proposer aux utilisateurs de Firefox une sécurité de leurs données renforcée face à la menace de piratages toujours plus nombreux, et de continuer de rivaliser avecdont le générateur de mots de passe est déjà présent depuis un bout de temps. Firefox 69 est attendu pour le 3 septembre 2019.