Guerre en Ukraine : Firefox supprime les moteurs de recherche russes du navigateur

Depuis près de trois semaines, l'Ukraine vit une invasion violente de la part de la Russie, et depuis trois semaines, les sanctions pleuvent sur le pays de Vladimir Poutine. Mozilla a également décidé d'agir et a supprimé de Firefox les moteurs de recherche Yandex et Mail.ru de sa liste de moteurs optionnels, en mettant en place une mise à jour 98.0.1 dédiée. L'entreprise précise qu'aucun autre changement n'est apporté par cette version.