Bientôt un "badge de la honte" pour les sites trop lents sur Chrome

Les robots de Google à l'oeuvre pour déterminer la vitesse de chargement des sites

Google en attente de feedback avant d'aller plus loin ?

Source : The Verge.

». C'est en ces termes que Google décrit son projet, dans un post publié ce 11 novembre sur le blog dédié à Chrome. «», poursuit l'équipe en charge du développement du navigateur.Ce « badge » que Google réfléchit à ajouter à Chrome aurait pour vocation de pointer du doigt les sites «», souligne The Verge. Pour le déterminer, le groupe de Mountain View se baserait notamment sur l'historique des latences enregistrées pour chaque site. Google chercherait aussi à créer un indicateur prenant en compte les lenteurs occasionnées, non pas par un site en particulier, mais par la configuration matérielle ou réseau de l'utilisateur. De quoi établir un équilibre dans un système en chantier et dont les modalités restent encore vagues.On apprend par ailleurs que Google pourrait miser sur un indicateur de chargement pourvu d'un code couleur spécifique. Le vert pourrait alors signifier un site habituellement rapide à charger, tandis que le rouge désignerait un site jugé trop lent.», ajoute la firme dans son post. «».Pour l'heure Google reste toutefois très prudent sur ce projet. Le groupe semble en l'état compter sur ledes développeurs pour avoir une meilleure idée de quelle posture adopter. Preuve en est, le communiqué publié par le géant californien recèle encore de nombreuses tournures au conditionnel. L'initiative est néanmoins intéressante en cela qu'elle devrait contribuer à améliorer l'expérience globale de navigation sur Chrome.