Google explique sa politique d'extensions en réponse à la colère des bloqueurs de pub

L'accès aux requêtes réseau sera restreint pour empêcher l'accès aux données personnelles



Google a renforcé son équipe de modération des extensions



Source : Neowin

Les développeurs depour Chrome sont vent debout depuis la décision prise il y a plusieurs semaines parde revoir le fonctionnement de l'API Web Request.Cette interface de développement permettait aux éditeursdans le navigateur et leur servait ainsi à bloquer certains éléments d'une page web, et en particulier les annonces publicitaires.Le problème pour Google était que l'extension avaità toutes les informations relatives à une requête réseau, et cela pouvait poser de, tous les développeurs n'étant pas animés des meilleures intentions.Web Request va désormais être remplacée par l'API. Elle permet aux fabricants d'extensions d'avoir un contrôle plus précis des informations dont ils ont besoin depuis le navigateur, sans recevoir d'informations sensibles ou non pertinentes pour leur fonction.Google indique dans un billet de blog que ce changement ne dérange en rien le fonctionnement des bloqueurs de pub. Les développeurs de ces logiciels n'auront qu'à modifier leur code pour prendre en compte ces changements et utiliser les données dont ils ont besoin pour restreindre l'affichage de certains éléments.Le moteur de recherche explique dans le même temps avoird'extensions. Le nombre de salariés analysant le fonctionnement des logiciels Chrome a augmenté de 400 % et la taille de l'équipe gérant les utilisations abusives des extensions de 300 %.Et ces efforts payent puisqueen 2018. Ces modifications techniques devraient continuer à réduire le nombre de logiciels dangereux sur Chrome et faire du navigateur une plateforme plus sûre pour ses centaines de millions d'utilisateurs.