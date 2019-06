L'application de Bureau à distance pour Chrome est enfin disponible en version finale

L'accès à distance passe désormais exclusivement par le navigateur

Chrome Remote Desktop ne fonctionnera plus dès la fin du mois de juin

Source : Android Police

L'applicationn'est pas forcément le logiciel le plus connu de ceux développés par, mais se révèle fort pratique pour dépanner l'ordinateur de ses parents, ou d'un proche àGoogle a souhaité simplifier le processus avec Chrome 75 , intégrant désormais toutes les fonctionnalités de son logiciel dans le. Plus besoin de demander à son interlocuteur de télécharger l'application, il lui suffit juste de rentrer l'adresse https://remotedesktop.google.com dans le navigateur, pour établir la connexion.Pour que le service fonctionne, le site demandera simplement d'installer unevia le navigateur, puis de communiquer un code d'accès à l'intervenant pour qu'il prenne la main sur la machine, depuis sa propre fenêtreL'éditeur a également ajouté de nouvelles fonctionnalités comme lades presse-papiers entre les deux appareils, idéal pour faire des copier-coller et gagner un temps précieux durant l'assistance, ou encore le support des configurations à plusieurs écrans.En parallèle de ce nouveau service, Google a pris soin d'indiquer que l'applicationfermerait ses portes le 30 juin prochain, ce qui ne devrait pas poser de problèmes à grand monde tant cette nouvelle intégration est plus pratique aujourd'hui.Les applications mobilesetrestent quant à elles disponibles pour accéder au même type de service depuis son smartphone ou sa tablette.