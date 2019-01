Project Stream : la phase de test est terminée, les joueurs attendent un hypothétique cadeau

Un cadeau à venir dans les "prochaines semaines", explique Google

Project Stream : une expérience amenée à déboucher sur du concret ?

En octobre, la firme de Mountain View lançait les premiers tests de son Project Stream, un service expérimental de jeu en streaming qui permettait à ses participants de streamer Assassin's Creed Odyssey directement depuis leur navigateur Google Chrome.Le deal était alors le suivant : jouer au moins une heure au dernier titre d'Ubisoft depuis le Project Stream serait suffisant pour se voir offert, via Uplay, une copie du titre sur PC ainsi qu'une poignée de crédits Hélix (monnaie propre au jeu permettant de débloquer des items in-game) une fois le programme achevé. Maintenant que ce dernier a pris fin (le 15 janvier, date préalablement fixée par Google), les participants sont en attente.Il faut dire que la plupart des joueurs ayant tenté l'aventure du streaming sous Chrome ne l'ont probablement pas uniquement fait pour le bon plaisir de Google. Dans ces conditions l'arrivée prochaine d'une copie du dernier Assassin's Creed sonne comme une juste récompense... qui pourrait toutefois tarder quelque peu à être délivrée.Comme le note Android Police , Google s'est pour sa part contenté d'indiquer qu'un email contenant des instructions relatives à ce give-away serait envoyé aux participants au cours des "prochaines semaines"... sans se fendre de plus amples détails.Autre inconnue, peut-être plus intrigante pour les technophiles, que faut-il attendre de l'héritage du Project Stream ? Pendant un peu plus de deux mois, Google a eu tout loisir de tester ses serveurs, tout en obtenant un feedback généralement positif pour son projet de jeu en streaming.Autant dire que les futures aspirations de Google pourraient s'axer en direction du Gaming. Un secteur sur lequel la firme reste pour l'heure plus ou moins en retrait, mais dont les retombées pourraient s'avérer fort lucratives pour le géant californien.Deux possibilités semblent se dessiner pour Google à l'issue de son expérimentation grandeur nature avec le Project Stream : se lancer pour de bon dans le secteur du jeu en streaming (et ainsi faire concurrence à Microsoft et son Project X Cloud, notamment), ou bien développer une technologie fiable qui pourra être louée à d'autres acteurs du marché dans les prochaines années. Affaire à suivre.