Brave s'affranchit de Google et Bing pour la recherche d'images et de vidéos

Lancé en 2021, Brave Search a pour mission de proposer un moteur de recherche interne, restant dans l'écosystème rapide, privé et sécurisé de Brave. Mais il est difficile de rivaliser avec les mastodontes que sont Google et Bing. Notamment, le jeune moteur de recherche présentait encore des lacunes en matière de référencement des médias, s'appuyant finalement sur les solutions des géants du Web pour proposer le service le plus complet possible à ses utilisateurs. Mais tout en les exposant à des traqueurs potentiels. Ironique, compte tenu de sa mission.

Il a fallu un peu de temps à Brave pour résoudre le problème, mais c'est enfin chose faite. « Les utilisateurs n'auront plus besoin de quitter Brave Search pour obtenir des résultats de recherche d'images et de vidéos », explique l'entreprise dans un billet de blog. Le moteur de recherche s'occupe désormais de tout, offrant ainsi un service « totalement indépendant qui protège la vie privée et résiste à la censure ». En effet, la protection des données des utilisateurs n'est pas la seule motivation de la rupture du navigateur avec Google et Bing.