Flash sur Safari, c'est très (très) bientôt fini !

Apple désactive Flash Player dans son nouveau Safari

La toute dernière version de Safari Technology Preview, mise en ligne récemment par Apple, permet de découvrir un aperçu des futures fonctionnalités sur iOS et MacOS. Un avenir totalement dépourvu... de Flash.Un temps roi du web, Adobe Flash est depuis quelques années la cible à abattre. Son créateur Adobe ayant annoncé en 2017 que le format ne serait plus supporté en 2020, les géants du web ont d'ores et déjà pris leur disposition pour s'en passer.Le nouveau Safari (TP99) supprime donc toute forme de prise en charge de Flash et il sera bientôt impossible de lancer un fichier Flash via le navigateur Apple. Rappelons que le format Flash n'a jamais été très apprécié chez Apple, en témoigne l'iPhone, qui a toujours fait l'impasse sur cette technologie...