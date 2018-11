Opera Touch remporte le Red Dot Design Award pour son interface "révolutionnaire"

Naviguer sur Internet d'une seule main

Une navigation unifiée sur tous les appareils

Le concours Red Dot Design Award existe depuis plus de 60 ans et récompense des produits pour leur design de haute qualité. Son jury, composé de 24 personnes, a étudié plus de 8 600 candidatures, et a décidé d'attribuer un prix au, pour la créativité de son interface.Les smartphones actuels étant de plus en plus grands, il devient de plus en plus compliqué de les manipuler d'une seule main. Pourtant, de nombreux navigateurs mobiles imposent d'atteindre le haut de l'écran pour utiliser leur menu.En réponse, Opera a lancé le navigateur Touch, capable d'être. Lancé sur Android en avril et sur iOS en octobre, il dispose d'un bouton d'action rapide, situé en bas de l'écran, qui permet notamment d'effectuer une recherche rapide ou de changer d'onglet. Cette interface, spécialement adaptée aux grands téléphones, a permis à Opera Touch de remporter le trophée.Opera Touch propose également la fonctionnalité, qui permet d'sur tous ses appareils. Vous pouvez ainsi enregistrer des pages, écrire des notes, partager des images, etc., sur votre mobile, et les retrouver ensuite sur le navigateur de votre tablette ou de votre ordinateur.