Vivaldi, le navigateur, débarque sur Android en béta avec des fonctions intéressantes

© Vivaldi

Un nouveau navigateur internet pour Android

Un gestionnaire de notes intégré et synchronisé

Source : Android Police

Malgré la domination de Google Chrome dans l'univers des navigateurs, de nombreux acteurs tentent de se faire une place et de convaincre les utilisateurs de changer leurs habitudes grâce à des fonctionnalités innovantes.Vivaldi est l'un de ces acteurs et le logiciel tournant sous Chromium a déjà su séduire les utilisateurs grâce à ses nombreuses options de personnalisation. Trois ans après sa création sur les plateformes de bureau, il est grand temps pour le navigateur de passer au mobile dans une version Android, pour le moment en bêta test.L'écran d'accueil est le même que celui disponible sur PC, avec une vue des sites web les plus fréquentés selon vos préférences de navigation. Lessont quant à eux des collections de sites web classés selon un type de contenu ou un centre d'intérêt, que vous pouvez créer d'un clic pour organiser vos lectures les plus fréquentes.La barre en bas de l'interface est plus intéressante puisque Vivaldi a fait le choix d'une interface contextuelle. Les boutons changent que vous soyez sur une page web, sur l'écran d'accueil ou dans les paramètres de l'application.L'ajout le plus différenciant se situe au niveau de la prise de notes. Le logiciel en permet la rédaction, directement dans son navigateur, mais également le partage de celles-ci avec ses contacts et la synchronisation cryptée de bout en bout sur tous les appareils connectés au compte Vivaldi.Le navigateur mobile propose également un gestionnaire d'onglets complet, qui permet de dupliquer un onglet à la place d'un copier/coller de l'URL mais également de rechercher rapidement une page ouverte sur votre navigateur.Cette version bêta est d'ores et déjà disponible sur le pour celles et ceux qui souhaiteraient la tester en avant-première. Vivaldi n'a pour le moment donné aucune date de sortie précise de son navigateur sur Android mais a confirmé qu'une version iOS était également au programme.