Tor Browser : le navigateur qui protège votre vie privée est disponible sur Android

Mais aucune version à l'horizon pour iPhone.Après des mois d'expérimentations en versions alpha puis bêta, la première version stable du navigateur internetest sorti le 21 mai 2019 sur le Google Play Store. A l'instar de la version PC, ce navigateur utilise un réseau de serveurs pour dissimuler votre identité lorsque vous surfez sur le web. Ainsi, il empêche les sites internet que vous visitez de suivre l'activité de votre smartphone.Il fonctionne sur le même principe que les modes privés ou incognito disponibles sur les autres navigateurs. Tor Browser efface votre historique et élimine les cookies des sites web, et se charge également d'effacer toute trace de votre visite sur les sites internet consultés. Cependant, cela induit quelques désagréments : sans identité, l'internaute ressemble à un robot. Les utilisateurs de Tor Browser doivent donc régulièrement prouver qu'ils sont humains. Le fonctionnement du navigateur implique aussi que les sites internet s'affichent parfois dans la mauvaise langue.Tor Browser est un navigateur web basé surt destiné à tous ceux qui ne souhaitent pas être suivis sur internet. Il s'adresse autant aux activistes qui tentent d'échapper à la surveillance qu'aux personnes ordinaires qui veulent protéger leur vie privée.Comme le rappellesur son blog, la navigation mobile est en augmentation dans le monde entier. Et pour certaines populations, c'est parfois le seul moyen d'accéder à internet. C'est pourquoi le navigateur a été porté sur mobile. «».Toutefois, Tor Browser n'est pas disponible pour iOS, «». The Tor Project rappelle qu'il existe une alternative pour iOS :