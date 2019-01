EDF : une hausse des tarifs de l’électricité de 6 % proposée par le régulateur de l'énergie

Pixabay

Une hausse de 7,7 % hors taxes

L'augmentation pourrait intervenir dès le 1er mars 2019



Prix du mégawatt-heure d'électricité en Europe

Voilà une nouvelle qui, par les temps qui courent, ne devrait pas atténuer le pessimisme ambiant dans lequel la France est plongé depuis plusieurs mois, et dont l'une des conséquences a été la naissance du mouvement des Gilets Jaunes en 2018. Mercredi, la a annoncé son intention de proposer une hausse très importante des tarifs de l'électricité le 31 janvier aux acteurs du secteur, avant une délibération le 7 février 2019.En se basant suret à la suite de différentes consultations publiques (2016 et 2017), le régulateur du marché de l'énergie compte proposer, ce qui représenterait une hausse de plusieurs dizaines d'euros de la facture annuelle.La hausse souhaitée concernerait à la fois. Celle-ci est motivée par la croissance des prix de l'énergie sur les marchés de gros (+4,6 % TTC), causée par la hausse des cours du carbone l'an passé, et le doublement des prix moyens des garanties de capacité (+1,3 % TTC).L'autorité administrative indépendante note aussi, depuis le début de l'année, une hausse des prix des énergies sur le plan international. Elle se justifie ainsi d'une augmentation des tarifs de l'électricité en Espagne et en Allemagne, mais aussi en Italie, au Royaume-Uni et en Belgique. La plupart de ses pays proposent des tarifs plus élevés qu'en France, où l'on reste encore en-deçà de la moyenne européenne, mesurée à 200 €/MWh TTC par la Commission européenne.Le CRE souhaite voir. Si le régulateur venait à définitivement l'accepter, sera-t-elle inéluctable ? Non. En effet,, s'il le souhaite, à la proposition de l'autorité énergétique.