Le tunnel est bien établi, mais les sites moulinent, les téléchargements s’interrompent et les applications ne répondent qu’à moitié. En cause, pas forcément le serveur VPN ni même la qualité de votre connexion Internet, mais un paramètre dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler : la MTU.
Votre VPN affiche fièrement « connecté », votre adresse IP a bien changé et les premières pages s’affichent sans problème. Pourtant, dès que vous ouvrez un site un peu lourd, envoyez une pièce jointe ou lancez un téléchargement, tout commence à laguer. Le serveur n’est pas forcément saturé et votre connexion n’est pas nécessairement trop lente. Le tunnel peut simplement tenter de faire passer des paquets trop volumineux pour le réseau emprunté.
Le VPN réduit la place disponible pour vos données
Lorsque vous consultez un site ou téléchargez un fichier, les données ne circulent pas sur Internet d’un seul bloc. Elles sont découpées en petits paquets, puis envoyées les unes après les autres jusqu’à leur destination.
Chacun de ces paquets doit respecter une taille maximale pour circuler sans être fragmenté ou rejeté. C’est ce qu’on appelle la MTU, pour Maximum Transmission Unit. Sur une connexion Ethernet, elle est généralement fixée à 1 500 octets, mais cette limite peut être plus basse selon le type de réseau, le fournisseur d’accès ou les équipements rencontrés en chemin.
Quand on utilise un VPN, on complique encore les choses. Avant leur départ, les paquets sont chiffrés puis encapsulés avec les informations nécessaires au fonctionnement du tunnel, ce qui augmente nécessairement leur taille totale. Un paquet qui passait juste sous la limite sans VPN peut donc devenir trop gros une fois protégé.
En temps normal, l’ordinateur et le client VPN déterminent automatiquement la taille maximale acceptée sur le trajet, notamment grâce au Path MTU Discovery, ou PMTUD. Lorsqu’un équipement ne peut pas transmettre un paquet trop volumineux, il prévient l’expéditeur, qui doit alors en renvoyer un plus petit. Mais si ce message est filtré, perdu ou mal interprété, le système se grippe : le PC continue d’envoyer des paquets que le réseau ne peut pas transmettre. Les plus petits circulent normalement, tandis que les plus volumineux disparaissent en chemin.
La panne est donc particulièrement trompeuse. Le VPN se connecte, le DNS répond et les pages commencent à s’afficher, puis la connexion ralentit ou se bloque dès que des paquets plus volumineux doivent circuler. Le réflexe est alors d’incriminer le serveur VPN, alors que le problème peut simplement provenir d’une MTU mal ajustée.
Comment savoir si la MTU est en cause sans modifier ses réglages réseau ?
Il n’existe pas de test simple permettant d’attribuer avec certitude les blocages à la MTU. Quelques vérifications peuvent toutefois aider à déterminer si le problème dépend de la taille des paquets ou du trajet emprunté par le tunnel.
Commencez par désactiver le VPN, puis rechargez la page ou relancez l’opération qui bloquait. Reconnectez ensuite le tunnel et recommencez. Si le problème apparaît uniquement avec le VPN, celui-ci est bien impliqué, même si la MTU n’est pas forcément responsable.
Changez ensuite de serveur en restant dans le même pays. Le trafic empruntera un autre itinéraire, avec des équipements et des limites qui peuvent varier. Si la connexion fonctionne à nouveau, le chemin suivi pour atteindre le premier serveur peut être en cause.
Essayez aussi un autre protocole dans les paramètres de l’application. WireGuard, OpenVPN, IKEv2 et les protocoles propres aux fournisseurs n’encapsulent pas les données de la même façon. En passant de l’un à l’autre, vous modifiez la place occupée par le tunnel et donc la taille disponible pour les paquets.
Désactivez également, le temps du test, les fonctions qui alourdissent le tunnel, comme l’obfuscation ou les connexions multihop. Si les blocages disparaissent avec une configuration plus simple, la gestion de la taille des paquets devient une explication plausible.
Enfin, testez le VPN sur un autre type de connexion, par exemple en passant du Wi-Fi au partage de connexion de votre smartphone. S’il fonctionne sur un réseau mais pas sur l’autre, le client peine probablement à adapter le tunnel au trajet emprunté.
Ces essais ne permettent pas d’isoler formellement la MTU, mais ils suffisent pour décider de la marche à suivre. Si aucun serveur, protocole ou réseau ne règle le problème, ce n’est plus à vous de pousser le diagnostic : le fournisseur doit corriger son client ou vous indiquer le réglage adapté.
Faut-il modifier manuellement la MTU ?
En principe, non. Le système et le client VPN sont censés adapter automatiquement la taille des paquets. L’utilisateur ou l’utilisatrice d’un service grand public ne devrait pas avoir à modifier les paramètres réseau de son appareil pour que le tunnel fonctionne correctement.
Commencez par mettre l’application à jour, puis changez de serveur ou de protocole. Une mise à jour peut corriger un problème de gestion des paquets, tandis qu’un autre protocole peut mieux s’adapter au réseau utilisé.
Quelques VPN proposent aussi un réglage de MTU dans leurs options avancées, comme CyberGhost, PIA ou Windscribe. Dans ce cas, utilisez en priorité l’outil intégré à l’application et suivez les recommandations du fournisseur. Réduisez progressivement la valeur, puis vérifiez après chaque essai si les pages, les téléchargements et les applications fonctionnent à nouveau.
Évitez en revanche de modifier directement la MTU de votre connexion Wi-Fi ou Ethernet. Une mauvaise valeur pourrait perturber l’ensemble de votre accès à Internet, alors que le problème ne concerne que le tunnel.
Si les blocages persistent sur plusieurs serveurs, protocoles et réseaux, contactez l’assistance, ou envisagez de changer de fournisseur. Un VPN grand public qui exige une modification manuelle des réglages réseau pour fonctionner normalement ne remplit pas pleinement sa promesse de simplicité.