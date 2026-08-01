Lorsque vous consultez un site ou téléchargez un fichier, les données ne circulent pas sur Internet d’un seul bloc. Elles sont découpées en petits paquets, puis envoyées les unes après les autres jusqu’à leur destination.

Chacun de ces paquets doit respecter une taille maximale pour circuler sans être fragmenté ou rejeté. C’est ce qu’on appelle la MTU, pour Maximum Transmission Unit. Sur une connexion Ethernet, elle est généralement fixée à 1 500 octets, mais cette limite peut être plus basse selon le type de réseau, le fournisseur d’accès ou les équipements rencontrés en chemin.

Quand on utilise un VPN, on complique encore les choses. Avant leur départ, les paquets sont chiffrés puis encapsulés avec les informations nécessaires au fonctionnement du tunnel, ce qui augmente nécessairement leur taille totale. Un paquet qui passait juste sous la limite sans VPN peut donc devenir trop gros une fois protégé.

En temps normal, l’ordinateur et le client VPN déterminent automatiquement la taille maximale acceptée sur le trajet, notamment grâce au Path MTU Discovery, ou PMTUD. Lorsqu’un équipement ne peut pas transmettre un paquet trop volumineux, il prévient l’expéditeur, qui doit alors en renvoyer un plus petit. Mais si ce message est filtré, perdu ou mal interprété, le système se grippe : le PC continue d’envoyer des paquets que le réseau ne peut pas transmettre. Les plus petits circulent normalement, tandis que les plus volumineux disparaissent en chemin.

La panne est donc particulièrement trompeuse. Le VPN se connecte, le DNS répond et les pages commencent à s’afficher, puis la connexion ralentit ou se bloque dès que des paquets plus volumineux doivent circuler. Le réflexe est alors d’incriminer le serveur VPN, alors que le problème peut simplement provenir d’une MTU mal ajustée.