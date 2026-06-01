Branle-bas de combat autour d’Utiq. Depuis quelques jours, cet identifiant publicitaire adossé aux télécoms agite le web, après avoir fait sa petite vie pendant des mois dans une discrétion assez confortable. Le dispositif n’a pourtant rien d’un détail technique. Contrairement aux cookies classiques, Utiq ne dépend pas d’abord d’un fichier stocké dans le navigateur, mais de l’IP de la connexion fournie par l’opérateur. Une fois le consentement arraché donné, cette adresse sert à retrouver la ligne utilisée, donc l’abonné qui se cache derrière.

L’opérateur ne transmet pas votre nom aux annonceurs, mais c’est tout comme. Il participe à la création d’un identifiant publicitaire pseudonyme rattaché à un abonnement réel, ensuite exploitable par les sites partenaires. Les acteurs de la pub n’accèdent pas à votre identité civile, certes, mais ils disposent d’un repère beaucoup plus stable qu’un cookie, issu d’une connexion rattachée à un compte client.

En France, Utiq implique Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free pour les abonnés box, revendique 80 % des foyers dans son périmètre, 120 sites partenaires et 40 millions d’identifiants déjà créés. Pas exactement une expérimentation menée dans un coin de laboratoire.

Donc, qu’est-ce qu’on fait ? Vider son cache, changer de navigateur ou ouvrir une fenêtre de navigation privée ? Étant donné la nature de la techno, cela ne servirait pas à grand-chose sur le long terme. Changer de FAI ? Un brin radical, et pas forcément concluant, puisque les principaux fournisseurs français ont déjà signé pour l’aventure. En revanche, on peut tenter de limiter la casse, à condition de disposer d’un peu de temps devant soi, de ne pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis, et de procéder dans le bon ordre.