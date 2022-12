Le célèbre journal britannique The Guardian victime d'un ransomware ?

La directrice générale de Guardian Media Group a fourni quelques explications supplémentaires. Dans sa déclaration, Anna Bateson mentionne le fait que l'offensive a été menée par un rançongiciel. Le réseau et le système informatique du groupe ont donc été compromis même s'il n'y a visiblement pas péril en la demeure. En effet, les équipes techniques œuvrent dans le but de corriger le souci et les rédacteurs sont en mesure de poursuivre normalement leurs activités.