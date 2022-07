Soldes d'été : les VPN profitent également de prix cassés !

CyberGhost, c'est une firme oeuvrant depuis plus de 15 années maintenant dans le domaine de la cybersécurité, et vous avez tout à gagner à lui faire confiance pour disparaitre en ligne, tout comme soigner vos finances. Avec un licence 36 mois + 3 mois offerts, au tarif très attractif de 1,99€ par mois, vous économisez ainsi -83% sur le tarif standard en vigueur. Au total, cette licence vous revient à 77,61€ pour les 3 premières années, puis, passé ce délai, au tarif standard en vigueur si vous demeurez chez CyberGhost. Bonne nouvelle, vous avez également 45 jours pour changer d'avis, soit la garantie satisfait ou remboursé la plus longue de ces trois offres.

Avec CyberGhost, vous avez l'opportunité de mettre en sureté jusqu'à 7 appareils, des plus courants ordinateurs (Linux, macOS, Windows), tablettes et smartphones (Android, iOS) aux Smart TV (Apple TV, Android TV, Samsung TV), consoles de jeu (PS4, PS5, Switch, Xbox) et routeurs en passant par les navigateurs Chrome et Firefox. C'est vraiment très pratique pour vous comme pour votre famille !