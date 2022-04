Incroyable, cette offre VPN vous permet aussi de vous protéger contre les malwares

NordVPN, c'est une solution de pointe et facile à partager avec vos proches ! En effet, avec jusqu'à 7 appareils électroniques simultanément couverts, installez l'application NordVPN sur ordinateurs, smartphones et tablettes, mais aussi sur vos Smart TV, vos consoles de jeu, et même votre routeur ! Ces applications disposent d'interfaces vraiment très intuitives qui vous permettent notamment de vous connecter en quelques secondes en cliquant sur le bouton Quick Connect. Vous profitez également d'extensions Web en un clic sur vos navigateurs Chrome et Firefox.

Ajoutons qu'avec sa technologie maison NordLynx couplée à l'excellent protocole de sécurité WireGuard, NordVPN se fait très discret sur les appareils sur lesquels il est installé. En effet, la firme ajoute une bande passante illimitée et vous permet d'atteindre des débits de 6,7 Gbps. Autant dire que c'est vraiment parfait pour les amateurs de streaming ! En plus de ne plus subir de restrictions liées à votre localisation, vous accédez sans encombre à des catalogues étrangers de plateformes diverses et vous ne souffrez pas de latences rendant pénible le visionnage de vos séries préférées.