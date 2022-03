VPN : protégez-vous des malwares avec NordVPN qui écrase ses prix de -72%

Avec 5400 serveurs répartis dans le monde entier, vous avez aussi l'embarras du choix dans 60 pays pour optimiser votre confidentialité en ligne et choisir une localisation factice qui répond idéalement à vos besoins du moment. En plus, pas besoin d'être un expert pour paramétrer NordVPN ! Ouvrez l'app' ou cliquez sur l'extension Web (pour Google Chrome et Firefox) et cliquez sur le bouton Quick Connect si la localisation ne vous importe pas, ou choisissez un serveur dans un pays en toute simplicité !

Vous avez ainsi une facilité certaine à faire fi des restrictions géographiques et par exemple accéder au catalogue étranger de votre service de streaming favori ! En plus, avec une bande passante illimitée et une vitesse de pointe pouvant atteindre les 6,7 Gbps, NordVPN est idéal en streaming, les latences sont vite oubliées ! En plus, vous avez l'opportunité d'installer NordVPN sur 6 appareils simultanément, et les possibilités sont variées. Ordinateurs sous macOS, Linux, ChromeOS et Windows, smartphones sous Android et iOS, tablettes, Smart TV, consoles de jeu, Fire Stick TV, ChromeCast ou encore Kindle Fire peuvent disposer de la couverture NordVPN notamment.

Enfin, avec sa technologie maison NordLynx et un chiffrement AES 256 bits couplée au protocole WireGuard, NordVPN vous assure une sécurité optimale et vitesse de navigation au top. Si l'on ajoute un service client francophone disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, autant dire que NordVPN mérite amplement son 9/10 obtenu lors de notre test Clubic 100% indépendant !