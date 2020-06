Bon plan Antivirus : testez gratuitement la solution Avira

Il est temps de découvrir un antivirus très efficace pour protéger tous vos appareils. Pas forcément le plus connu du grand public, Avira est pourtant extrêmement complet et sûr. Suivez le guide pour tout savoir à son sujet.

Enfin, Avira fait également attention à vous en prenant soin de vos informations personnelles. Ainsi, vous ne laisserez plus aucune trace lors de votre navigation en ligne grâce au VPN Phantom inclus. Il anonymise et chiffre la navigation dans la limite de 500 Mo/mois. Pour finir, un outil vous aidera à générer puis à enregistrer des mots de passe hautement sécurisés. La confidentialité sera vraiment totale !

Ainsi, l'antivirus en lui-même protégera votre machine face aux logiciels malveillants qui pullulent sur le web. De plus, les sites internet risqués seront automatiquement bloqués, tout comme les mouchards de navigateur et les publicités intrusives. Un scan est même inclus pour identifier les vulnérabilités du réseau auquel votre ordinateur est connecté. Enfin, les mises à jour s'effectueront automatiquement et les offres promotionnelles apparaîtront clairement durant vos sessions de shopping en ligne.

Maintenant, vous pouvez aussi décider de souscrire à Avira Prime. Plusieurs forfaits s'offrent à vous allant de un mois à trois ans. Le tarif mensuel s'élève à 9,95€ et comptez 99,95€ pour une année complète. Ces prix sont valables si vous souhaitez couvrir un maximum de cinq appareils. Vous avez la possibilité de protéger jusqu'à 25 appareils mais les prix augmenteront forcément. Quoi qu'il en soit, le paiement est 100% sécurisé et le remboursement total peut être demandé jusqu'à 30 jours après la souscription.

En plus de tous les éléments compris dans l'antivirus gratuit, Avira Prime embarque des fonctionnalités supplémentaires bien pratiques. Par exemple, un logiciel nettoiera les fichiers inutiles pour réduire la latence et garantir un démarrage plus rapide de votre appareil. Il barrera aussi la route à la plupart des menaces dont les appels indésirables et les tentatives d'hameçonnage.

Le fameux VPN Phantom est de retour mais cette fois, il est utilisable de manière illimitée. Votre confidentialité sera donc préservée à chaque instant. De plus, les VIP peuvent contacter un service client qui leur est dédié. Des spécialistes se tiendront à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Enfin, comme nous l'avons mentionné précédemment, tous les appareils Windows, Mac, Android, iOS et l'ensemble des navigateurs sont compatibles avec cet antivirus payant. L'édition gratuite est uniquement à destination des ordinateurs dotés du système d'exploitation de Microsoft.