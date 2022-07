Soldes : et si vous craquiez pour une de ces trois solutions VPN à prix cassé ?

Pour de belles vacances d'été, voyageons avec ces offres VPN et notamment, pour commencer, avec le petit fantôme CyberGhost ! Vous aussi, devenez un Ghostie de Transylvanie et le tout, à très bon prix. En effet, la licence CyberGhost de 3 ans + 3 mois est disponible à seulement 1,99€ par mois. Au total, la facture s'élève à 77,61€ TTC pour les 3 premières années, une somme vraiment dérisoire étant donné que nous parlons bien de l'un des meilleurs VPN du marché. Vous bénéficiez ainsi d'une belle réduction sur le tarif standard en vigueur (de 11,99€/mois) et disposez de 45 jours de garantie satisfait ou remboursé.

Et CyberGhost cumule les qualités, à commencer par une licence complète permettant d'équiper jusqu'à 7 appareils électroniques. Ainsi, qu'il s'agisse de smartphones (sous Android et iOS), tablettes, ou encore PC (sous Linux, macOS comme Windows), mais aussi de Smart TV sous Android TV, Fire Stick TV ou encore Apple TV, de même que vos consoles de jeu ou encore vos navigateurs Chrome et Mozilla, CyberGhost vous fait profiter d'applications comme d'extensions bien pensées et impactant le moins possible les performances de vos appareils.