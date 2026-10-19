Malgré ce que son nom indique, le Dell 32 Plus ne possède pas un écran de 32 pouces, mais une dalle de 31,5 pouces. Ce moniteur dispose d’une image 4K avec une résolution en Ultra HD. Il brille également avec ses couleurs puisqu’il couvre 99 % du spectre sRGB.

Sur la connectique, vous trouverez deux ports HDMI et un DisplayPort. Par conséquent, vous pourrez connecter deux ordinateurs. Sur l’application de Dell, vous pourrez organiser la disposition pour afficher les deux écrans simultanément.

Vous l’aurez compris, ce Dell 32 Plus fera le bonheur des télétravailleurs. Par conséquent, pour préserver vos yeux après de longues heures d’utilisation, le moniteur est équipé d’un filtre qui réduit la lumière bleue.