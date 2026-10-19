Le Dell 32 Plus est un écran polyvalent qui fera le bonheur des télétravailleurs et des joueurs puisqu’il possède deux ports HDMI 2.1. Sur Amazon, il est vendu pour un prix légèrement supérieur à 350 euros.
Si vous avez l'habitude de travailler avec plusieurs ordinateurs ou d’avoir de nombreux onglets ouverts, vous pourrez compter sur ce Dell 32 Plus pour travailler sur une grande surface. Le produit de Dell ne se contente pas de cet écran de 31,5 pouces puisqu’il diffuse une image en UHD et se trouve avec presque 20 % de moins sur Amazon.
Pourquoi choisir le Dell 32 Plus ?
- Un grand écran de 31,5 pouces : Avec son image en Ultra HD, vous pourrez travailler et regarder des films sur un grand écran qui couvre 99 % du spectre sRGB.
- Un écran qui veut votre confort : Pour limiter la fatigue oculaire, la technologie ComfortView est présente et réduit la lumière bleue.
- Une connectique complète : Avec deux ports HDMI 2.1 et un DisplayPort, vous pourrez connecter une console récente et deux ordinateurs. Grâce à l’application Dell, vous pourrez passer de l’un à l’autre en toute fluidité.
Le plein de couleurs
Malgré ce que son nom indique, le Dell 32 Plus ne possède pas un écran de 32 pouces, mais une dalle de 31,5 pouces. Ce moniteur dispose d’une image 4K avec une résolution en Ultra HD. Il brille également avec ses couleurs puisqu’il couvre 99 % du spectre sRGB.
Sur la connectique, vous trouverez deux ports HDMI et un DisplayPort. Par conséquent, vous pourrez connecter deux ordinateurs. Sur l’application de Dell, vous pourrez organiser la disposition pour afficher les deux écrans simultanément.
Vous l’aurez compris, ce Dell 32 Plus fera le bonheur des télétravailleurs. Par conséquent, pour préserver vos yeux après de longues heures d’utilisation, le moniteur est équipé d’un filtre qui réduit la lumière bleue.
Les gamers pourront s’en contenter
Malgré cette fiche prometteuse, le Dell 32 Plus possède-t-il des défauts ? La réponse est oui. D’abord, il y a la partie gaming. Si cet écran peut servir à jouer, ce n’est pas sa fonctionnalité première. Néanmoins, il dispose de deux ports HDMI 2.1 pour profiter de votre PlayStation 5 et de votre Xbox Series X/S en 4K à 120 Hz. Malheureusement, cet écran ne monte pas au-dessus de 120 Hz au grand dam des joueurs PC. Pour les joueurs sur ordinateur, Dell a offert l’AMD FreeSync à son écran.
Second petit défaut : le design. Ceux qui cherchent un écran qui ne prend pas les traces risquent d’être déçus avec ce coloris blanc. Hormis ce détail, le Dell 32 Plus peut s’ajuster en hauteur et s’orienter de gauche à droite pour convenir à tous les bureaux.
✅ Les points forts
- Un grand écran de 31,5 pouces en 4K UHD
- Le ComfortView Plus pour réduire la lumière bleue
- Des haut-parleurs intégrés
❌ Les limites
- Pas vraiment adapté au gaming
- Un design qui prend les traces
Au lieu de 429 euros, vous pourrez trouver le Dell 32 Plus à 356,10 euros sur Amazon
Le Dell 32 Plus conviendra donc aux télétravailleurs qui cherchent à travailler sur un grand écran. Les joueurs pourront trouver leur bonheur, même si les plus compétitifs d’entre eux risquent de rester sur leur faim.
Si le jeu reste votre priorité, il est possible de trouver des alternatives au même prix qui disposent de l’OLED.
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