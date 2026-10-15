Mi-octobre, les premières soirées fraîches arrivent souvent avant la mise en route du chauffage principal. Un chauffage d’appoint soufflant sert précisément à ça : réchauffer vite une pièce précise, un bureau ou une chambre, sans chauffer tout le logement. Sa limite est connue : à pleine puissance, un appareil de 2 000 W consomme 2 kWh par heure de fonctionnement, ce qui le réserve à un usage ponctuel.

Nous avons retenu cinq modèles en promotion sur Amazon, tous équipés d’un élément chauffant en céramique, de 1 800 à 2 400 W. Les remises vont de -6 % à -31 % et sont calculées à partir des prix affichés au moment de notre sélection.