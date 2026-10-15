Une goutte froide est attendue à partir de ce week-end sur le sud et l’ouest de la France, avec des températures autour de 10 °C sous les nuages. Pour réchauffer une pièce sans relancer tout le logement, ces cinq chauffages soufflants en céramique répondent à des besoins différents, du modèle piloté par application à la tour de 2 400 W.
Mi-octobre, les premières soirées fraîches arrivent souvent avant la mise en route du chauffage principal. Un chauffage d’appoint soufflant sert précisément à ça : réchauffer vite une pièce précise, un bureau ou une chambre, sans chauffer tout le logement. Sa limite est connue : à pleine puissance, un appareil de 2 000 W consomme 2 kWh par heure de fonctionnement, ce qui le réserve à un usage ponctuel.
Nous avons retenu cinq modèles en promotion sur Amazon, tous équipés d’un élément chauffant en céramique, de 1 800 à 2 400 W. Les remises vont de -6 % à -31 % et sont calculées à partir des prix affichés au moment de notre sélection.
Les 5 chauffages électriques en promotion chez Amazon
- Chauffage soufflant connecté Philips 5000 (CX5120/11) à 79,99 € au lieu de 99,99 €
- Chauffage soufflant Rowenta Intense Comfort Hot SO9420 à 123,58 € au lieu de 179,99 €
- Chauffage d’appoint céramique Dreo Solaris Slim H3 à 63,74 € au lieu de 74,99 €
- Radiateur soufflant céramique 2000 W à 62,69 € au lieu de 66,99 €
- Radiateur électrique céramique QEXREED 2000 W à 59,99 € au lieu de 69,99 €
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Quel chauffage d’appoint choisir selon votre pièce ?
Les cinq modèles soufflent un air chauffé par un élément en céramique, mais ils ne visent ni les mêmes pièces ni les mêmes habitudes. Puissance, pilotage, oscillation et niveau sonore font la différence.
- Philips 5000 : c’est le seul modèle connecté de la sélection. L’application Philips Air+ permet de le programmer à la semaine et de le piloter à distance. Il est prévu pour une pièce jusqu’à 20 m², avec deux niveaux de 1 200 et 2 000 W, et Philips annonce 40,5 dB(A) au réglage le plus bas. Son mode automatique exige l’application, et la température est mesurée autour de l’appareil, pas dans toute la pièce.
- Rowenta Intense Comfort Hot : avec 2 400 W répartis sur trois niveaux (1 000, 1 400 et 2 400 W), cette tour de 80 cm vise des pièces plus grandes que les autres modèles. Son mode Éco maintient 19 °C, et la marque annonce 42 dB(A) au réglage minimal. C’est la plus forte remise de la sélection, à -31 %, mais aussi le modèle le plus cher.
- Dreo Solaris Slim H3 : le moins puissant du lot, à 1 800 W, convient mieux à une chambre ou à un bureau qu’à un séjour. Il se pilote à la télécommande, oscille sur 70° et se programme de 1 à 12 heures. Sa protection anti-basculement compte si l’appareil est posé au sol dans une pièce où passent des enfants ou un animal.
- Radiateur soufflant 2000 W : il réunit thermostat réglable, oscillation sur 90°, minuterie de 12 heures et 40 dB annoncés. L’intitulé de la fiche Amazon ne nomme pas le fabricant, et la remise reste modeste, à -6 % : c’est l’offre la moins marquante de la sélection.
- QEXREED 2000 W : c’est le moins cher des cinq, à 59,99 €. Il ajoute une télécommande et une minuterie qui va jusqu’à 24 heures, la plus longue de la sélection, à un thermostat avec mode Éco et une oscillation sur 90°. Comme pour le modèle précédent, consultez la garantie et les avis récents sur la fiche avant d’acheter.
Ce que valent vraiment ces remises
Deux offres se détachent sur le papier : le Rowenta à -31 % et le Philips à -20 %. Les trois autres se situent entre -6 % et -15 %, des baisses plus mesurées. Ces pourcentages reposent sur le prix conseillé affiché par Amazon, qui ne reflète pas toujours le prix pratiqué ces dernières semaines : un comparateur de prix permet d’en consulter l’historique avant d’acheter.
Le bon choix dépend d’abord de la pièce. Le Philips, donné pour 20 m², illustre ce que couvre un modèle de 2 000 W : un bureau ou une chambre, pas un grand séjour, qui justifie davantage la puissance du Rowenta. Gardez aussi en tête qu’un chauffage soufflant reste un appoint : il transforme l’électricité en chaleur sans gain de rendement, là où une pompe à chaleur restitue plus de chaleur qu’elle ne consomme d’électricité.
Chauffage d’appoint électrique : vos questions
Combien consomme un chauffage d’appoint de 2 000 W ?
À pleine puissance, il consomme 2 kWh par heure de fonctionnement. Le thermostat et les modes Éco réduisent cette consommation en abaissant ou en coupant la chauffe une fois la température atteinte.
Quelles sécurités vérifier sur un chauffage d’appoint ?
La coupure en cas de basculement et la protection contre la surchauffe sont les deux sécurités à rechercher. Le Philips et le Dreo annoncent les deux ; pour les autres modèles, vérifiez la fiche produit.
Peut-on piloter un chauffage d’appoint depuis son smartphone ?
Oui, à condition de choisir un modèle connecté. Dans cette sélection, seul le Philips 5000 se pilote et se programme par application, avec Philips Air+ ; le Dreo et le QEXREED se contentent d’une télécommande.