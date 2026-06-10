Le Crucial P310 2280 2 To est un SSD sans dissipateur thermique à installer dans un PC ou une PS5, vendu 249,99 euros au lieu de 349,99 euros sur Amazon.
Le prix des SSD a plutôt tendance à s’envoler ces derniers temps, entre inflation, pénurie et serveurs IA qui consomment allègrement. Donc quand on voit une réduction de 100 euros sur Amazon, qui permet à un modèle comme le Crucial P310 2280 2 To de revenir à un prix un peu plus classique. Il faut juste avoir en tête qu’il s’agit de la version sans dissipateur thermique, donc si vous souhaitez le monter dans une PS5, il faudra ajouter quelques euros pour en installer un et l’utiliser dans la console de Sony.
Pourquoi choisir le Crucial P310 2 To ?
- Pour son prix : avec la hausse des prix qui paralyse le marché, on ne va pas dire non à une réduction
- Pour ses performances globales : ses débits séquentiels lui permettent de gommer tout temps de chargement sur les jeux et les logiciels
- Pour sa compatibilité avec la PlayStation 5 : il s’installe en deux coups de tournevis dans la console de Sony
Un SSD pour régaler les gamers
Le Crucial P310 2280 2 To est donc un SSD NVMe PCIe Gen4 x4 au format standard qui vient succéder au P3 Plus. La fiche technique affiche une vitesse de lecture séquentielle maximale de 7 100 Mo/s et 6 000 Mo/s en écriture. Avec ça, il vise clairement les joueurs, les utilisateurs de PC portables qui veulent changer leur disque ou tout simplement les joueurs PlayStation 5 qui se sentent un peu à l’étroit avec le stockage de base de la console.C’est un modèle sans cache DRAM mais qui utilise la fonction HMB (Host Memory Buffer) de 64 MB pour optimiser les performances, ce qui est un vrai plus. Il y a de sacrés progrès par rapport au Crucial P3 Plus, même au niveau de l’efficacité énergétique, ce qui en fait un choix éclairé pour une configuration qui veut s'offrir une seconde jeunesse.
Il ne chauffe pas trop sans heatsink
Ce modèle est proposé sans dissipateur thermique, un accessoire qui sert normalement à réduire l’émission de chaleur lorsqu’il est en fonctionnement. Au repos, il est à 29°C et quand il est en charge, il monte à 53°C et ce, sans dissipateur thermique ni throttling. Une bonne chose en soi, même si nous vous conseillons fortement d’en mettre un, surtout pour la PS5, qui a d’ailleurs un slot suffisamment grand pour en accueillir un.
Bien sûr, le gaming n’est pas son utilisation principale et vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Si vous avez besoin d’écritures régulières intensives, comme pour du montage vidéo, il est plutôt recommandé de privilégier un modèle TLC avec cache DRAM. Mais pour du gaming, installer votre OS ou des applications, il est suffisamment endurant.
✅ Les points forts
- Une faible chauffe, même sans heatsink
- Une bonne efficacité énergétique : 30 mW en veille
- Sa multicompatibilité PC, laptop et console
- Un vrai progrès par rapport au P3 Plus
❌ Les limites
- Pas de cache DRAM, donc moins performant en écriture soutenue
- Le NAND QLC 232 couches a une endurance limitée (440 TBW pour 2 To)
Le Crucial P310 2 To est un SSD orienté gaming et applicatif, avec de bons débits et une chauffe contenue. Il se monte facilement dans n’importe quelle configuration et même dans une PlayStation 5. Notez juste que si vous cherchez un SSD pour une activité soutenue, l’absence de cache SDRAM pourrait être un frein.
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