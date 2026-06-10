Ce modèle est proposé sans dissipateur thermique, un accessoire qui sert normalement à réduire l’émission de chaleur lorsqu’il est en fonctionnement. Au repos, il est à 29°C et quand il est en charge, il monte à 53°C et ce, sans dissipateur thermique ni throttling. Une bonne chose en soi, même si nous vous conseillons fortement d’en mettre un, surtout pour la PS5, qui a d’ailleurs un slot suffisamment grand pour en accueillir un.

Bien sûr, le gaming n’est pas son utilisation principale et vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Si vous avez besoin d’écritures régulières intensives, comme pour du montage vidéo, il est plutôt recommandé de privilégier un modèle TLC avec cache DRAM. Mais pour du gaming, installer votre OS ou des applications, il est suffisamment endurant.