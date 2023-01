Ransomware : la maison-mère de KFC et Pizza Hut confirme le vol de données

Sans le savoir, vous avez sans doute déjà rendu visite à un restaurant géré par la société américaine Yum! Brands. En effet, cette dernière fait figure de leader dans le domaine de la restauration rapide, avec plus de 43 000 établissements au compteur, et notamment les divers Pizza Hut, KFC et autres Taco Bell.

La semaine dernière, cette même société Yum! Brands a été la cible d'un ransomware qui a touché certains systèmes informatiques. Une attaque qui a contraint le groupe à fermer les portes de 300 restaurants du côté du Royaume-Uni. À l'heure actuelle, impossible de savoir si d'autres marchés sont concernés.