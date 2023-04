Attention à vos plugins ! Plus d'un million de sites WordPress sont infectés par des malwares

Le fait que Balada soit assez facile à repérer ne diminue en rien sa dangerosité. Les scripts du logiciel se concentrent en effet sur l'extraction des données sensibles, et donc d'identification. Concrètement, cela signifie que si un utilisateur repère la menace et la supprime, les pirates conservent, au moins temporairement, l'accès au site.

Pire encore, la liste des fichiers à cibler est régulièrement mise à jour, et dans le cas où les chemins d'accès classiques sont bloqués, les attaquants peuvent toujours tenter de forcer le mot de passe administrateur avec un ensemble de 74 informations d'identification. D'après les chercheurs, le nombre d'attaques et l'absence de Balada sur un certain nombre de sites compromis indiquent que les logiciels malveillants ont visé des sites hébergés sur des serveurs privés ou virtuels « montrant des signes de mauvaise gestion ou de négligence ».

Cela permet de rechercher les sites partageant les mêmes comptes de serveurs ou autorisation, et donc d'attaquer plusieurs cibles en même temps pour multiplier les backdoors sans avoir à déployer plus d'injecteurs. Vous l'aurez compris, il n'existe pas de méthode spécifique à suivre pour prévenir une infection par les logiciels Balada Injector. En revanche, il est de bon ton de rappeler qu'un mot de passe complexe et unique, une identification à deux facteurs et une vérification régulière des fichiers peuvent limiter les risques.