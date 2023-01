Attention : cette appli Telegram modifiée pourrait bien vous espionner

D'après les experts d'ESET, une fois l'application (peu fonctionnelle) installée, ses « onze modules [ont pu déclencher] l'enregistrement des appels téléphoniques, la collecte des journaux d'appels, des messages SMS, des listes de contacts, et bien plus encore » directement dans le répertoire de l'application. Aussi, les utilisateurs qui ont accordé à la fausse application Shagle des permissions d'accès aux notifications et aux services d'accessibilité ont exposé leurs téléphones à d'autres méfaits. Parmi eux, « l'accès aux notifications entrantes d'applications telles que Viber, Skype, Gmail, Messenger et Tinder » ou « l'exfiltration des communications », détaille ESET.