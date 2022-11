Ce gestionnaire de fichiers pour Android a infecté des milliers de smartphones

On l'avait découvert en fin d'année dernière notamment, le malware SharkBot avait refait parler de lui en début d'année, en se glissant dans une sélection d'applications antivirus au sein du PlayStore Android. Mauvaise nouvelle aujourd'hui, puisque SharkBot est de retour, et s'est caché cette fois dans des applications de type « gestionnaire de fichiers », notamment un certain X-File Manager.