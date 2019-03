Mozilla envisage de blacklister DarkMatter, soupçonné de cyber-espionnage

DarkMatter aurait fourni du personnel au Projet Raven

Une accusation qui pourrait coûter la place de DarkMatter chez Mozilla

Un rapport émis par Reuters en janvier incrimine DarkMatter en accusant la société émiratie d'avoir participé au, un programme commandité par les services secrets des Emirats-Arabes-Unis. Une accusation qui pourrait définitivement faire couler la société.L'accusation est lourde. DarkMatter est accusé d'avoir participé au piratage à grande échelle des comptes Internet « d'activistes des droits de l'homme, de journalistes et de responsables de gouvernements opposants » Mais le mystère plane : DarkMatter nie une telle implication, et d'anciens participants du Projet Raven affirment que les dirigeants de la société incriminée n'étaient même pas au courant de l'existence du programme de cyber-espionnage.Alors que le moteur de recherche hésitait justement à permettre ou non à DarkMatter d'émettre des certifications de sécurité de façon autonome, cette accusation ne fait qu'alourdir la méfiance de Mozilla envers la société émiratie.Des responsables de Mozilla craignent que DarkMatter n'abuse de cette autorité, bien qu'il n'y ait pour l'instant « aucune preuve technique » d'un tel abus.Entre de mauvaises mains, une telle autorité de certifications permettrait à son émetteur d'intercepter le trafic de chaque site Web, ainsi que de certifier des sites internet pirates pour mieux piéger les internautes. En attendant que les accusations portées par Reuters soient confirmées ou non, Mozilla envisage tout de même d'annuler partiellement ou entièrement les certifications accordées de concert avec DarkMatter depuis 2017.