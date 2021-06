Cybersécurité : comment bénéficier d'une sécurité complète avec Norton 360 Deluxe ?

Avec cet abonnement à Norton 360 Deluxe, proposé la première année à seulement 29,99€, soit une économie de 68% par rapport au prix de renouvellement qui est de 94,99€ par an, vous allez pouvoir installer la suite antivirus sur 5 appareils, PC ou Mac, mais aussi smartphones et tablettes sous iOS et Android.

Grâce à cette offre, vous disposerez en plus de la protection antivirus et du pare-feu, d’un service VPN pour chiffrer les données envoyées et reçues lors de vos connexions, idéal lorsque vous vous connectez sur un Wi-Fi public dans une gare par exemple. De plus, Norton 360 Deluxe intègre l'option du contrôle parental afin de surveiller toutes les activités de vos enfants en ligne.