Antivirus Mac : l'excellent antivirus d'Intego s'offre à moins de 20€ (1 an) pour les fêtes

Intego Mac Internet Security X9

Peut-être pas la solution la plus riche en fonctionnalités, Intego Mac Internet Security est sans doute la plus agréable à utiliser pour un habitué au Mac, et pour tout utilisateur qui apprécie une ergonomie simple et visuelle. Si on se cantonne aux seuls virus sur la plateforme d'Apple, VirusBarrier est efficace, peu prompt à l'erreur de jugement et léger. NetBarrier, lui, propose une solution de filtrage du réseau efficace, simple et visuelle. Un bon choix pour protéger son Mac sans se compliquer la vie.