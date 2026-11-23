Si les tests techniques permettent de départager les téléviseurs sur certains critères, les résultats obtenus ne disent pas toujours tout de l’expérience vécue au quotidien.

Peut-on regarder un film en pleine journée sans fermer ses volets ? Les contenus HD restent-ils agréables à regarder sur une aussi grande diagonale ? Le système audio intégré suffit-il pour profiter d’une soirée cinéma ?

Pour répondre à ces questions et à bien d’autres, nous avons confié le TCL X11L à Quentin, Aurélien et Alexis, trois lecteurs de Clubic aux habitudes et aux attentes différentes. Films, séries, sport, streaming : chacun a pu se faire son propre avis.