Une image spectaculaire en HDR, des noirs profonds, une luminosité éclatante : avec son X11L et sa technologie SQD-Mini LED, TCL affiche de grandes ambitions. Mais qu’en est-il une fois le téléviseur installé dans son salon ? Trois lecteurs de Clubic ont mis à l’épreuve ce modèle haut de gamme de 75 pouces. Ils nous racontent leur expérience.
Si les tests techniques permettent de départager les téléviseurs sur certains critères, les résultats obtenus ne disent pas toujours tout de l’expérience vécue au quotidien.
Peut-on regarder un film en pleine journée sans fermer ses volets ? Les contenus HD restent-ils agréables à regarder sur une aussi grande diagonale ? Le système audio intégré suffit-il pour profiter d’une soirée cinéma ?
Pour répondre à ces questions et à bien d’autres, nous avons confié le TCL X11L à Quentin, Aurélien et Alexis, trois lecteurs de Clubic aux habitudes et aux attentes différentes. Films, séries, sport, streaming : chacun a pu se faire son propre avis.
TCL X11L avec technologie SQD-Mini LED : quelles sont les attentes ?
Modèle porte-étendard de TCL en 2026, le téléviseur X11L inaugure une technologie baptisée SQD-Mini LED (Super Quantum Dots Mini LED). Cette dernière associe un rétroéclairage composé de milliers de LED miniatures avec un système de points quantiques et un filtre colorimétrique d’un nouveau genre.
Cette approche doit concilier des qualités qui ne vont pas toujours de pair sur un téléviseur LED : des noirs profonds, des couleurs riches et une luminosité élevée, tout en limitant les halos lumineux qui sont susceptibles d’apparaître autour des objets clairs.
Dans sa version 75 pouces, le TCL X11L affiche des caractéristiques très ambitieuses :
- Une dalle 4K UHD de 75 pouces (190 cm), cadencée à 144 Hz ;
- 11 520 zones de rétroéclairage indépendantes ;
- Un pic de luminosité HDR qui atteint 9 000 cd/m2 ;
- Une compatibilité HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision IQ ;
- Un système audio conçu avec Bang & Olufsen, compatible Dolby Atmos et DTS:X ;
- Quatre entrées HDMI 2.1 ;
- Google TV aux commandes de l’interface.
Mais rappelons qu’au-delà des caractéristiques, c’est surtout la capacité du téléviseur à exploiter ces technologies dans des conditions réelles qui nous intéresse aujourd’hui.
L’avis de Quentin
Découverte et installation
Avec son format 75 pouces et ses 40 kilos sur la balance, le TCL X11L ne passe pas inaperçu. Lors de l’installation, Quentin rappelle d’ailleurs que « ce téléviseur nécessite d’être manipulé à deux ». Notre testeur attire également l’attention sur un détail auquel on ne pense pas toujours avant l’achat : l’écartement des pieds.
S’ils offrent une bonne stabilité au téléviseur, ils nécessitent un meuble suffisamment large. Il faut donc penser à vérifier les dimensions avant de craquer pour un modèle de cette taille (ou bien opter pour une fixation murale).
Une fois le téléviseur installé, Quentin apprécie la qualité des finitions, ainsi que sa mise en route. « Le produit offre une apparence premium et Google TV donne un large choix d’applications et une configuration simplifiée ».
Autre bon point indiqué, la présence de quatre ports HDMI 2.1. Ils sont pratiques pour connecter plusieurs appareils, comme une console de jeu, une barre de son ou un lecteur Blu-ray, sans avoir à jongler avec les branchements.
Qualité d’image
On l’a évoqué plus haut, le TCL X11L inaugure une nouvelle technologie baptisée SQD-Mini LED. C’est donc sur la qualité d’image que ce téléviseur est attendu au tournant, et Quentin semble agréablement surpris par le résultat.
Il salue la capacité du téléviseur à faire cohabiter des éléments très lumineux et des noirs profonds au sein d’une même scène, avec une mention spéciale pour les contenus HDR, en particulier ceux en Dolby Vision.
« Sur un contenu HDR (et surtout Dolby Vision), on remarque que la dalle est capable d’afficher des points très lumineux et localisés, tout en offrant une grande plage dynamique et des couleurs étendues. Le noir est vraiment noir. »
La réserve de luminosité est un autre point fort du TCL X11L, notamment pour regarder la télévision en pleine journée. Quentin précise à ce sujet que le téléviseur ajuste sa luminosité en fonction de l’éclairage ambiant, sans avoir à retoucher les réglages au fil des heures.
Côté réglages justement, si vous souhaitez une image fidèle à la vision des réalisateurs, Quentin a rapidement trouvé le mode à privilégier : « Le mode FILMMAKER est celui que je recommande, car il préserve les intentions artistiques. »
Audio
Autre bonne surprise pour Quentin, le système audio signé Bang & Olufsen.
Les dialogues sont clairs, les basses présentes et certains effets sonores donnent même une impression de hauteur. Si vous souhaitez toutefois retrouver les sensations d’une salle de cinéma à la maison, Quentin conseille de compléter votre installation avec une barre de son ou un véritable système home cinéma.
L’avis d’Aurélien
Découverte et installation
Le retour d’Aurélien est d'autant plus intéressant qu'il possède déjà un téléviseur haut de gamme, le LG G5. Cela lui offre un vrai point de comparaison.
Pour son test, il a installé le TCL X11L dans une grande pièce de vie dotée de deux baies vitrées, avec un recul de trois à cinq mètres.
Aurélien salue la qualité de l’emballage et les indications fournies par TCL pour manipuler le téléviseur en toute sécurité. Le montage des pieds, qui ne nécessite que trois vis par support, se fait sans difficulté.
Comme Quentin, il apprécie la stabilité de l’ensemble, mais il soulève également des réserves quant au positionnement des pieds : « Un pied central aurait été un gros plus pour la plupart des utilisateurs. »
Côté design, notre lecteur apprécie la finesse des bordures, l’épaisseur du téléviseur et le soin apporté aux finitions. Il est en revanche un peu moins séduit par l’intégration du système audio Bang & Olufsen, sur la partie inférieure.
Qualité d’image
Habitué à la qualité d’image de son LG G5, Aurélien attendait le TCL X11L au tournant, notamment sur sa capacité à restituer les scènes sombres.
S’il considère que son OLED conserve un avantage sur la profondeur des noirs et les angles de vision, le TCL se distingue par sa luminosité. « J’ai pris une claque en termes de puissance d’éclat grâce à son excellente luminosité. »
Les explosions et les effets lumineux des films HDR prennent ainsi une tout autre dimension. Mais cette luminosité ne profite pas uniquement aux scènes spectaculaires. En redécouvrant la série Silo en Dolby Vision, Aurélien explique avoir remarqué certains détails dans les zones sombres qu’il ne percevait pas avec son téléviseur habituel.
Dans la mesure où Aurélien possède un téléviseur OLED, il est sensible au blooming. Justement, même s’il remarque encore quelques halos lumineux, le phénomène est suffisamment contenu pour ne pas gâcher son expérience. À ses yeux, « le fossé entre l’OLED et ce téléviseur s’amenuise de génération en génération ».
Comme Quentin, il privilégie le mode Filmmaker pour obtenir des couleurs naturelles. Le mode Film constitue également une alternative intéressante lorsqu’il souhaite bénéficier d’un peu plus de luminosité.
Notre lecteur se montre un peu plus réservé sur la mise à l’échelle des contenus SD et HD, qui mériterait selon lui d’être améliorée. En revanche, la fluidité des images l’a convaincu, aussi bien lors des retransmissions sportives que sur les travellings au cinéma.
Interface et audio
Pour Aurélien, l’interface Google TV constitue l’un des points forts du TCL X11L. Il apprécie sa réactivité et a pu retrouver ses applications habituelles, comme Netflix, Canal+ et Prime Video.
Autre bon point, la télécommande rétroéclairée, très pratique lors des séances dans le noir. Outre les raccourcis vers les plateformes de streaming et la touche personnalisable, elle intègre des boutons sur les tranches qui permettent d’ajuster la luminosité ou de changer de mode d’image sans avoir à naviguer dans les menus.
Si vous disposez déjà d’une installation home cinéma, le retour d’Aurélien est également rassurant. Il a pu raccorder son système audio via la prise HDMI eARC et la norme HDMI-CEC apporte le contrôle du volume directement depuis la télécommande TCL.
Il précise par ailleurs que le système audio signé Bang & Olufsen est suffisamment convaincant pour se passer de son amplificateur. Il aurait toutefois apprécié des basses un peu plus généreuses pour accompagner certaines scènes.
L’avis d’Alexis
Un salon de 48 m2, une belle hauteur sous plafond, du carrelage au sol et des fenêtres réparties sur les différents murs de la pièce, Alexis pose un sacré défi au téléviseur TCL X11L.
Découverte et installation
Alexis a lui aussi apprécié le soin apporté à l’emballage du TCL X11L, mais également la qualité des finitions, jusque sur la face arrière du téléviseur : le motif quadrillé du panneau, les éléments métalliques et les indications qui servent à repérer facilement les différentes prises.
Si notre lecteur est parvenu à installer seul son téléviseur, il reconnaît que la manipulation d’un écran de 75 pouces est délicate. Mieux vaut donc suivre les recommandations du constructeur et procéder à deux.
Qualité d’image
Pour se faire une idée des capacités du téléviseur, Alexis a utilisé des mires ainsi que l’application TV Calibration afin d’observer les niveaux de gris et les fonds sombres. Mais c’est surtout en regardant ses films qu’il a pu apprécier les qualités du X11L.
« En 4K HDR, j’ai trouvé les couleurs éclatantes tout en gardant un aspect naturel. »
Il retient aussi la profondeur des noirs. D’ailleurs, pour contrôler le blooming, Alexis a opté pour une situation très concrète : l’affichage de sous-titres blancs dans une scène sombre.
Résultat : il n’a pas remarqué de halo particulièrement gênant dans ces conditions.
Sur une diagonale de 75 pouces, les défauts des vidéos de définition inférieure à la 4K peuvent vite devenir visibles. C’était d’ailleurs l’une des interrogations d’Alexis avant de commencer son essai.
Le traitement de la mise à l’échelle du TCL X11L lui a finalement laissé une bonne impression.
« Le 1080p reste très net et je regarde volontiers du 720p. » Une observation rassurante pour ceux qui alternent entre films en 4K, chaînes de télévision et vidéos en ligne de qualité variable.
Interface et audio
Comme Quentin et Aurélien, Alexis a apprécié l’ergonomie et la fluidité de Google TV. Il a également testé les commandes vocales avec Gemini, qui comprend plutôt bien les demandes et permet de se passer de la télécommande pour certaines tâches.D’ailleurs, si Alexis trouve que la télécommande est agréable à utiliser, il regrette que TCL n’ait pas opté pour des matériaux plus valorisants sur un téléviseur de cette gamme.
Côté audio, le système Bang & Olufsen offre une belle spatialisation, même dans le grand salon de notre lecteur. Alexis trouve toutefois les basses un peu timides et les aigus trop agressifs lorsqu’il pousse le volume à un niveau élevé.
3 semaines avec le TCL X11L : ce qu’en retiennent nos lecteurs
Si nos lecteurs s’accordent sur plusieurs points cruciaux, notamment le rendu des contenus HDR, la profondeur des noirs, l’excellente luminosité ou encore la simplicité d’utilisation de Google TV, leurs avis divergent parfois. Des différences de perception intéressantes à prendre en compte si vous envisagez l’achat de ce téléviseur.
|Critère
|Quentin
|Aurélien
|Alexis
|Qualité d'image
|Une image 4K très détaillées avec un excellent contraste
|Image spectaculaire en HDR, couleurs naturelles en mode Filmmaker
|Image immersive, couleurs éclatantes et détails bien restitués
|Luminosité
|Excellente intensité, notamment en HDR
|Puissance supérieure à celle de son LG G5 OLED, selon son appréciation
|Rendu HDR très convaincant, notamment en soirée
|Reflets et angles de vision
|Ajustement automatique de la luminosité apprécié
|Reflets parfois gênants en pleine journée
|Pas de retour
|Qualité sonore
|Dialogues clairs, basses présentes et effets de hauteur perceptibles
|Dialogues clairs, mais basses manquant de profondeur
|Bonne spatialisation, basses discrètes et aigus parfois agressifs à fort volume
|Design et finitions
|Aspect haut de gamme et bonne stabilité
|Finitions soignées, bordures fines, mais système audio un peu imposant
|Finitions réussies, jusque sur le panneau arrière
TCL X11L : on se laisse tenter ?
Après trois semaines d’utilisation, le TCL X11L a su convaincre nos trois lecteurs, y compris Aurélien, pourtant habitué à la qualité d’image du LG G5, l’une des références du marché.
C’est avant tout sa luminosité, la précision de son rétroéclairage et le rendu des contenus HDR qui ont fait la différence. La fluidité de Google TV et le système audio intégré participent également à l’expérience, sans oublier non plus le format 75 pouces.
Alors, le pari du SQD-Mini LED est-il réussi ? Malgré quelques réserves, les retours de Quentin, Aurélien et Alexis montrent que TCL a trouvé une formule qui fonctionne, capable de séduire même les habitués de l’OLED.