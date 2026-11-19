La Tiny 3 Lite ne mise pas uniquement sur son suivi intelligent. Son capteur CMOS Exmor RS de 1/2” et 48 mégapixels permet de filmer en 4K à 30 images par seconde, mais aussi en 1080p à 120 i/s. Son système audio spatial à trois microphones propose cinq modes, qui permettent d’adapter le rendu à différents contextes, de la mise en avant d’une voix individuelle à un son stéréo immersif. La Tiny 3 Lite intègre également les fonctions Voice Locator et Voice Tracking. Elle peut aussi se connecter directement au microphone sans fil OBSBOT Vox SE.