Pour le Black Friday, OBSBOT met plusieurs de ses webcams en promotion. De la petite Meet SE à la Tiny 3 Lite avec suivi intelligent en 4K, voici cinq modèles à considérer, avec des réductions pouvant atteindre 40 %.
Bien que discrète, la webcam tient une place importante dans nos usages. Réunions en visioconférence, cours à distance, streaming, création de contenu… Elle accompagne aussi bien les journées de travail que les loisirs. Et si les modèles intégrés à nos laptops peuvent suffire, ils montrent parfois leurs limites dès que l’on recherche une image plus nette, un cadrage plus soigné ou un son de meilleure qualité.
C’est justement sur ce terrain que la marque OBSBOT entend se démarquer. La marque profite du Black Friday pour réduire le prix de plusieurs webcams de sa gamme, avec des offres annoncées du 19 au 30 novembre.
Quelle webcam choisir pour les visioconférences du quotidien ? La Meet SE tombe à 59 €
Pour s’équiper, sans faire exploser la facture, la OBSBOT Meet SE constitue une porte d’entrée très intéressante dans l’univers de la marque. Cette webcam Full HD s’adresse avant tout à celles et ceux qui multiplient les appels vidéo, suivent des cours à distance ou souhaitent améliorer leur image pendant leurs sessions de streaming occasionnelles.
Son capteur CMOS BSI de 1/2,8” mise notamment sur de bonnes performances en basse lumière, avec une technologie HDR pensée pour mieux gérer les scènes contrastées. La Meet SE peut filmer en 1080p jusqu’à 100 images par seconde, tandis que ses fonctions AI Auto Framing ajustent automatiquement le cadrage pour garder l’utilisateur au centre de l’image. Petit plus toujours pratique, le contrôle par gestes permet également de piloter certaines fonctions, sans jamais avoir à manipuler directement la caméra.
Compacte et légère (33,2 grammes), elle dispose aussi d’un cache de confidentialité magnétique et peut être orientée en mode portrait. En somme, une webcam à la fois simple à installer et à utiliser, qui viendra aisément couvrir l’essentiel pour les appels du quotidien.
Son autre argument pendant le Black Friday reste évidemment son prix, puisque la Meet SE passe de 99 à 59 euros, soit une réduction de plus de 40 %. Une remise particulièrement intéressante pour qui souhaite remplacer la webcam intégrée de son ordinateur, sans investir dans un modèle haut de gamme.
Webcam PTZ 4K : la Tiny 3 Lite profite de 30 % de réduction
Pour des besoins plus avancés, on monte en gamme avec le modèle OBSBOT Tiny 3 Lite. Cette webcam PTZ (pour Pan-Tilt-Zoom) 4K de dernière génération intègre une nacelle motorisée à deux axes, capable de suivre physiquement les mouvements de l’utilisateur. Un atout indéniable pour les présentations, les cours, les démonstrations et autres sessions de streaming, durant lesquelles on ne reste pas forcément assis devant son écran.
Son système AI Tracking 2.0 propose même plusieurs modes de suivi, pour cadrer une personne, un groupe ou encore une zone définie en amont. De son côté, l’Auto Zoom adapte le plan en fonction des déplacements, tandis que les commandes vocales et gestuelles facilitent le pilotage à distance. De quoi conserver un cadrage propre sans jamais avoir à réajuster la caméra à la main.
La Tiny 3 Lite ne mise pas uniquement sur son suivi intelligent. Son capteur CMOS Exmor RS de 1/2” et 48 mégapixels permet de filmer en 4K à 30 images par seconde, mais aussi en 1080p à 120 i/s. Son système audio spatial à trois microphones propose cinq modes, qui permettent d’adapter le rendu à différents contextes, de la mise en avant d’une voix individuelle à un son stéréo immersif. La Tiny 3 Lite intègre également les fonctions Voice Locator et Voice Tracking. Elle peut aussi se connecter directement au microphone sans fil OBSBOT Vox SE.
Dotée d’un boîtier en alliage d'aluminium de seulement 73 grammes, cette webcam combine suivi mécanique, vidéo 4K et fonctionnalités audio avancées dans un format compact. Et vous l’aurez compris, l’autre bonne nouvelle, c’est que pendant le Black Friday, son tarif passe de 229 à 159 euros, soit plus de 30 % de réduction.
Meet Flip : la webcam 4K pliable qui mise sur la mobilité (et la confidentialité)
Tout le monde n’a pas nécessairement besoin d’une nacelle motorisée ou d’un suivi physique. Pour les utilisateurs qui se déplacent régulièrement, travaillent dans différents endroits ou souhaitent simplement avoir l’esprit tranquille grâce à un cache-objectif physique lorsque la webcam n’est pas utilisée, la OBSBOT Meet Flip propose une approche bien différente. Sa conception pliable et son poids de seulement 37,7 grammes en font une webcam particulièrement facile à transporter.
Son support réglable permet de la fixer rapidement (et solidement) sur un ordinateur portable ou un moniteur. Côté confidentialité, une fois repliée, sa structure recouvre physiquement l’objectif et active le mode veille. Un détail appréciable lorsqu’on souhaite être certain que la caméra ne filme pas. Malgré son format compact, elle embarque un capteur Sony Exmor RS de 1/2” capable de filmer en 4K à 30 images par seconde, avec HDR et autofocus PDAF (pour Phase Detection AutoFocus).
La Meet Flip intègre également deux microphones, plusieurs modes audio et une réduction de bruit par IA. Côté vidéo, l’Auto Framing ajuste automatiquement le cadrage pour garder les participants dans le champ, tandis que la fonction Gesture Control permet de piloter certaines fonctions à distance. Elle se distingue aussi avec AI Magic Notes, un outil capable de transformer les échanges en transcriptions, résumés et listes d’actions.
Pendant cette période de promotion, son prix passe de 129 à 103 euros, soit une remise de 20 %. Un tarif très intéressant pour une webcam 4K qui mise autant sur la portabilité que sur les fonctionnalités dédiées aux réunions.
Pour le Black Friday, deux autres modèles sont également concernés par les promotions OBSBOT. La Tiny 2 Lite, alternative PTZ 4K plus abordable à la Tiny 3 Lite, passe de 199 à 144 euros (-27 %). Enfin, la nouvelle Meet SE 2, qui apporte une définition 2K (2K en 30fps et 1080p en 100fps) à la gamme accessible de la marque, est quant à elle proposée à 92 euros au lieu de 109 euros (-15 %).
Les différentes offres Black Friday OBSBOT sont annoncées du 19 au 30 novembre. De quoi trouver une webcam adaptée à ses usages, que l’on cherche simplement à améliorer ses appels vidéo ou à s’équiper d’un modèle plus ambitieux pour créer du contenu.