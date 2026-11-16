Pendant des années, bien avant l’avènement de l’IA générative, Microsoft Publisher a rendu de bien précieux services à tous ceux qui souhaitaient créer facilement des supports de communication. Une affiche pour une association, un menu pour un commerce, un flyer pour annoncer un événement, une brochure… Le logiciel permettait de mettre en page toutes sortes de documents, sans avoir à maîtriser un outil de publication professionnel.