Microsoft a définitivement tourné la page Publisher en octobre 2026. Une mauvaise nouvelle pour les associations, commerçants et autres indépendants qui utilisaient ce logiciel pour créer leurs affiches, leurs flyers, leurs documents… Voici les solutions qui restent disponibles, ainsi que les précautions à prendre avant de choisir sa licence.
Pendant des années, bien avant l’avènement de l’IA générative, Microsoft Publisher a rendu de bien précieux services à tous ceux qui souhaitaient créer facilement des supports de communication. Une affiche pour une association, un menu pour un commerce, un flyer pour annoncer un événement, une brochure… Le logiciel permettait de mettre en page toutes sortes de documents, sans avoir à maîtriser un outil de publication professionnel.
Mais cette époque est désormais révolue. Microsoft a arrêté Publisher en octobre 2026. Le logiciel n’est plus pris en charge et ne figure dans aucune édition d’Office 2024. Pour les utilisateurs qui en dépendent encore, une question se pose : faut-il changer ses habitudes, conserver une ancienne version d'Office ou passer à une autre formule ?
Office 2024 ou Microsoft 365 : que choisir après la disparition de Publisher ?
Premier point essentiel : Office 2024 Standard ne contient pas Publisher. Cette édition en achat unique regroupe Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote. Elle s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent disposer des principales applications bureautiques sans souscrire à un abonnement (Microsoft 365).
Pour un ordinateur principal équipé de Windows 11, Office 2024 Standard constitue le choix à privilégier, Microsoft prévoyant des correctifs de sécurité jusqu’au 9 octobre 2029. Attention toutefois, cette prise en charge concerne uniquement Windows 11, puisque sur Windows 10, dont le support Microsoft a pris fin en octobre 2025, la configuration n’est plus prise en charge.
L’autre possibilité consiste à souscrire à Microsoft 365. Cette formule sur abonnement permet de profiter des applications Office dans leur version régulièrement mise à jour. Elle convient aux personnes qui souhaitent bénéficier des nouveautés et de tous les services connectés de Microsoft. Toutefois, elle ne permet pas non plus d’utiliser Publisher depuis son retrait en octobre 2026.
Pour la petite histoire, Access ne figure pas non plus dans Office 2024 Standard. Les utilisateurs qui ont besoin de cette application de gestion de bases de données devront accepter de se tourner vers la version individuelle, vers Office 2024 Professionnel Plus ou Microsoft 365.
Office 2021 : la dernière solution pour conserver Publisher, mais à quel prix ?
Pour les irréductibles qui ne souhaitent pas abandonner Publisher, Office 2021 Standard représente une solution un peu particulière. Il s’agit de la dernière suite Office disponible en achat unique à intégrer le logiciel de mise en page de Microsoft.
Il faut néanmoins bien mesurer les contreparties. Depuis le 13 octobre 2026, Office 2021 ne reçoit plus aucun correctif de sécurité de la part de Microsoft. Et cela concerne bien l’ensemble de la suite, messagerie Outlook comprise. Les applications peuvent donc continuer à fonctionner, mais les éventuelles failles découvertes ne sont plus corrigées. « À vos risques et périls » donc comme on dit.
En cela, Office 2021 doit être envisagé comme une solution de transition pour les personnes qui ont encore impérativement besoin de Publisher, et non comme un choix durable pour équiper un nouveau poste de travail.
Si Access est également indispensable, Office 2021 Professionnel Plus constitue une autre possibilité. Il faut toutefois garder à l’esprit que malgré son appellation « Plus », il est soumis lui aussi aux mêmes limites de support que l’édition Standard.
Dans tous les cas, les utilisateurs de Publisher ont tout intérêt à anticiper la migration de leurs documents. Les fichiers au format .pub doivent être convertis vers un format plus pérenne, comme le PDF, ou récupérés dans un autre logiciel de mise en page. Si vous disposez encore d’une installation capable de les ouvrir, mieux vaut ne pas attendre pour effectuer cette opération.
Où acheter sa licence Office en achat unique ?
Une fois la version adaptée à ses besoins identifiée, reste à choisir sa licence. MA LICENCES est une boutique en ligne française spécialisée dans la vente de licences Microsoft en achat unique, notamment en ce qui concerne Office, Windows, Project ou encore Visio.
La boutique propose notamment Office 2024 Standard chez MA LICENCES, une version idéale pour les utilisateurs qui souhaitent retrouver les principales applications bureautiques de Microsoft sans le moindre abonnement. Les licences proposées couvrent jusqu’à cinq postes, selon la formule choisie et le nombre d’activations associé.
Pour ce qui est du fonctionnement, tout est très simple, et dès la commande effectuée, la clé est transmise par e-mail, avec une notice d’installation en français qui contient également le lien de téléchargement de l’installateur. Petit plus non négligeable, un support en français est disponible pour accompagner les utilisateurs en cas de difficulté.
MA LICENCES annonce par ailleurs une garantie de 30 jours. Si la clé rencontre un problème durant cette période, la boutique prévoit une solution de remplacement ou de prise en charge. Au-delà, si Microsoft venait à bloquer une clé, MA LICENCES s’engage à la remplacer sans délai.
Comme évoqué plus haut, l’essentiel consiste à choisir la bonne édition avant de commander. Pour un nouvel équipement sous Windows 11, Office 2024 Standard représente le choix le plus cohérent. Pour ceux qui doivent encore travailler avec Publisher, Office 2021 reste une possibilité, mais avec une absence désormais totale de correctifs de sécurité. Une distinction importante à connaître avant de renouveler sa suite bureautique.