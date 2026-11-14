Vous souhaitez utiliser Word, Excel et PowerPoint sur votre Mac sans souscrire à un abonnement Microsoft 365 ? Plusieurs versions d'Office existent, mais toutes ne sont pas compatibles avec les mêmes systèmes. Avant de choisir votre licence, un premier réflexe s'impose, à savoir vérifier la version de macOS installée sur votre ordinateur.
Word, Excel et PowerPoint. Une triplette de logiciels dont il est parfois bien difficile de se passer, que ce soit pour travailler, étudier ou gérer ses documents au quotidien. Pourtant, tout le monde n'a pas nécessairement envie de payer un abonnement (via Microsoft 365) pour accéder à ces applications. Microsoft propose toujours des versions d'Office à l'achat unique, notamment Office 2024 et Office 2021 pour Mac. Une solution intéressante… à condition de choisir la bonne édition. Car sur un ordinateur Apple, la compatibilité dépend avant tout de la version de macOS utilisée.
Microsoft 365 ou Office pour Mac sans abonnement : quelle formule choisir ?
Avant même de s’intéresser aux différentes licences, il faut distinguer deux approches. D'un côté, Microsoft 365 fonctionne sur abonnement et donne accès aux applications Office, avec des mises à jour régulières et des fonctionnalités qui évoluent au fil du temps. C'est une formule adaptée à ceux qui souhaitent toujours disposer des dernières nouveautés et qui utilisent également les services connectés de Microsoft.
De l'autre, les versions d'Office qui reposent sur un achat unique. Une fois la licence acquise, les applications restent utilisables sans abonnement récurrent. « Comme avant » finalement.
C'est notamment le cas d'Office 2024 Standard pour Mac qui regroupe les principaux outils de la suite :
- L’indispensable Word pour rédiger et mettre en forme ses documents.
- Excel pour créer des tableaux et gérer ses données.
- PowerPoint pour réaliser des présentations.
- Outlook pour gérer ses e-mails et son calendrier.
- OneNote pour prendre et organiser ses notes
Cette édition fonctionne sur les Mac équipés de processeurs Apple Silicon comme sur les modèles Intel. Elle constitue une solution intéressante pour les particuliers, les étudiants, les indépendants et les petites entreprises qui souhaitent disposer des applications Office sans abonnement.
Attention toutefois : les versions Mac ne proposent pas exactement les mêmes logiciels que leurs équivalents Windows. Access et Publisher, par exemple, ne sont pas disponibles sur macOS.
Quelle version d'Office choisir selon son macOS ?
C'est LE point le plus important avant d'acheter Office pour Mac. La version du système installé sur votre ordinateur Apple détermine en grande partie le choix de la licence.
Pour les Mac fonctionnant sous macOS 15, le choix à privilégier est Office 2024 Standard pour Mac. Cette édition est notamment compatible avec les environnements Apple Silicon et Intel, et bénéficie d'un cycle de support allant jusqu'au 9 octobre 2029, avec des correctifs de sécurité publiés par Microsoft pendant cette période.
Vous utilisez macOS 26 ou macOS 27 ? Office 2024 est également la version à privilégier. Elle permet de profiter d'une suite bureautique récente, sans avoir à s'engager dans un quelconque abonnement Microsoft 365.
La situation est différente pour les Mac qui fonctionnent encore sous macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura ou macOS 14 Sonoma et qui ne peuvent pas évoluer vers Sequoia. Dans ce cas, Office 2021 Standard pour Mac constitue la solution de repli à envisager.
Dès lors, il faut néanmoins avoir conscience d'un point important. Microsoft a mis fin au support d'Office 2021 le 13 octobre 2026. Les applications continuent de fonctionner, mais elles ne reçoivent désormais plus de correctifs de sécurité.
Si votre Mac est compatible avec macOS 15 Sequoia, il est préférable d’effectuer la mise à jour Apple avant de choisir Office 2024. Si ce n'est pas possible, Office 2021 reste une option, avec toutefois cette limite à prendre en compte.
Enfin, si votre ordinateur fonctionne sous macOS 11 Big Sur ou une version antérieure, aucune de ces deux éditions n'est adaptée. Inutile donc de vous orienter vers un achat qui ne correspondrait pas à votre configuration.
Pour connaître la version de macOS installée sur votre Mac, suivez simplement ces étapes :
- Cliquez sur le menu Pomme, en haut à gauche de l'écran.
- Sélectionnez « A propos de ce Mac ».
- La version de macOS apparaît aussitôt dans la fenêtre qui s'ouvre.
Acheter sa licence Office pour Mac chez SOS ORDINATEUR STORE
Une fois la compatibilité vérifiée, reste désormais à choisir où acheter sa licence. SOS ORDINATEUR STORE est une boutique en ligne française spécialisée dans la vente de licences logicielles en téléchargement, notamment pour Windows, Microsoft Office et les antivirus.
En achetant Office 2024 pour Mac chez SOS ORDINATEUR STORE (ou Office 2021 pour les configurations qui nécessitent cette version), on peut profiter de licences qui couvrent un, trois ou cinq Mac, selon la formule choisie.
Vous êtes novices en informatique ? Pas de panique, le fonctionnement est pensé pour rester accessible, y compris donc pour les utilisateurs qui ne sont pas particulièrement à l'aise avec l'installation de logiciels. Après la commande, la licence est envoyée directement par e-mail, accompagnée d'une notice d'installation en français.
Sur Mac, l'activation passe par un fichier spécifique, appelé « serializer », et transmis avec la commande. Il suffit de l'exécuter pour activer les applications. Aucune clé à saisir ni aucun compte Microsoft à rattacher à la licence ne sont nécessaires.
Autre point appréciable, SOS ORDINATEUR STORE propose un accompagnement en français par téléphone six jours sur sept et par e-mail sept jours sur sept. De plus, la boutique annonce une activation garantie pendant les 30 jours suivant l'achat. Si le fichier d'activation rencontre un problème, il est remplacé ou, si cela s'avère impossible, la commande est remboursée. Au-delà de cette période, la boutique s'engage également à remplacer sans délai une licence qui viendrait à être désactivée.
De quoi aborder l'installation avec davantage de sérénité, à condition d'avoir pris le temps de vérifier un élément essentiel avant de passer commande : la version de macOS installée sur son Mac.