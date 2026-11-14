Word, Excel et PowerPoint. Une triplette de logiciels dont il est parfois bien difficile de se passer, que ce soit pour travailler, étudier ou gérer ses documents au quotidien. Pourtant, tout le monde n'a pas nécessairement envie de payer un abonnement (via Microsoft 365) pour accéder à ces applications. Microsoft propose toujours des versions d'Office à l'achat unique, notamment Office 2024 et Office 2021 pour Mac. Une solution intéressante… à condition de choisir la bonne édition. Car sur un ordinateur Apple, la compatibilité dépend avant tout de la version de macOS utilisée.