La période du Black Friday est propice aux bonnes affaires avec de véritables opportunités sur des produits populaires. Mais entre les promotions qui disparaissent en un clin d’œil et les stocks qui fondent à vue d’œil, difficile de ne pas céder à la précipitation.

C’est là justement que le piège se referme… On en oublie parfois les réflexes de sécurité les plus élémentaires. D’autant que les acheteurs ne sont pas les seuls à être sur le qui-vive. Les cybercriminels profitent de cette frénésie commerciale pour multiplier les attaques contre les sites e-commerce. Et même les géants du secteur ne sont pas intouchables, comme l’illustre le récent piratage d’ASOS.

Alors, avant de foncer tête baissée sur la première promotion alléchante, mieux vaut revoir quelques réflexes pour éviter que la bonne affaire ne tourne à la mauvaise surprise.