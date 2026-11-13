Le piratage d’ASOS rappelle que même les grandes enseignes ne sont pas à l’abri d’une attaque. Comment profiter des bonnes affaires sans compromettre sa sécurité ? Voici les bons réflexes à adopter et les solutions pour mieux se protéger.
La période du Black Friday est propice aux bonnes affaires avec de véritables opportunités sur des produits populaires. Mais entre les promotions qui disparaissent en un clin d’œil et les stocks qui fondent à vue d’œil, difficile de ne pas céder à la précipitation.
C’est là justement que le piège se referme… On en oublie parfois les réflexes de sécurité les plus élémentaires. D’autant que les acheteurs ne sont pas les seuls à être sur le qui-vive. Les cybercriminels profitent de cette frénésie commerciale pour multiplier les attaques contre les sites e-commerce. Et même les géants du secteur ne sont pas intouchables, comme l’illustre le récent piratage d’ASOS.
Alors, avant de foncer tête baissée sur la première promotion alléchante, mieux vaut revoir quelques réflexes pour éviter que la bonne affaire ne tourne à la mauvaise surprise.
Piratage : les grandes enseignes prises pour cible
On a tendance à penser qu’en faisant ses achats sur le site d’une grande enseigne, on est forcément entre de bonnes mains. Après tout, une marque connue, des millions de clients et des moyens considérables, ça devrait être un gage de sécurité, non ?
En 2026, rien n’est moins sûr ! Avec l’essor des outils d’intelligence artificielle, les cybercriminels disposent de nouveaux moyens pour automatiser leurs attaques, débusquer des failles et concevoir des arnaques toujours plus sophistiquées.
Quelles données personnelles ont été compromises ?
Le 6 octobre dernier, des clients de la célèbre plateforme de mode ASOS ont reçu une notification pour le moins inquiétante depuis l’application « ASOS HACKED ».
Des pirates sont parvenus à pénétrer et détourner le système de notifications de l’application pour faire pression sur l’entreprise. Ils affirmaient également avoir mis la main sur une base de données clients et menaçaient d’en divulguer le contenu si leurs exigences n’étaient pas satisfaites.
ASOS a confirmé qu’un accès non autorisé à certaines données avait bien eu lieu, mais que les mots de passe et les données de cartes bancaires n’avaient pas été consultés lors de cette attaque. Le pire a donc été évité, mais ce n’est pas parce que les données bancaires ont été épargnées cette fois-ci qu’elles le seront forcément lors d’une prochaine attaque…
Rester vigilant après une fuite de données
Les données personnelles peuvent être exploitées par des cybercriminels pour mener des campagnes de phishing, usurper des identités ou monter des arnaques particulièrement crédibles. Un faux remboursement, une notification de livraison ou une demande de vérification de compte… Les prétextes ne manquent pas pour vous pousser à cliquer au mauvais endroit.
Et avec l’arrivée du Black Friday, le terrain devient encore plus favorable aux escrocs. Entre les promotions à durée limitée, les boîtes mail qui débordent d’offres commerciales et les confirmations de commandes qui s’enchaînent, difficile de garder un œil sur tout.
Comment protéger ses données après une cyberattaque ?
Vos données personnelles ont été compromises lors d’une cyberattaque ? En 2026, difficile de passer entre les gouttes tant les fuites se multiplient. Quelques réflexes permettent de limiter les risques :
- Utiliser un mot de passe unique pour chaque compte ;
- Activer la double authentification ;
- Redoubler de vigilance face aux liens suspects.
Cela évite certaines mésaventures, mais disons-le clairement, il devient indispensable de compléter ces réflexes par des outils de cybersécurité spécialisés.
Protéger vos données pour le prix d’une viennoiserie !
Parmi les solutions existantes, celle déployée par Surfshark attire les regards. Pas en promettant une révolution technologique ou une fonction miracle, mais en misant sur une approche autrement plus intéressante : réunir plusieurs outils de cybersécurité complémentaires au sein d’une seule et même offre.
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- Surfshark Antivirus apporte une protection en temps réel contre les logiciels malveillants et autres menaces en ligne.
- Surfshark VPN chiffre votre connexion Internet et masque votre adresse IP. C’est un outil indispensable lorsque vous utilisez un Wi-Fi public.
- Surfshark Alert : si vos données personnelles ou vos informations bancaires sont compromises, cet outil vous avertit lorsqu’elles font surface.
- Alternative ID génère une identité alternative et une adresse e-mail relais pour limiter l’exposition de vos informations personnelles sur Internet.
À cet arsenal s’ajoutent désormais plusieurs outils de protection contre les arnaques : un détecteur de SMS frauduleux, le blocage de contenus Web suspects et un vérificateur d’e-mails reposant sur l’intelligence artificielle. Une protection contre les appels frauduleux figure également parmi les fonctionnalités attendues.
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Plutôt que d’attendre qu’une mauvaise surprise vous pousse à agir, prenez les devants. On parle de quelques euros par mois pour bénéficier d’une protection bien plus complète, franchement, c’est du bon sens !
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