Créer un album photo à partir de ses propres souvenirs est devenu particulièrement simple. Nul besoin de notions de montages, quelques clics suffisent pour importer ses clichés, choisir une couverture, organiser ses pages et commander un exemplaire à conserver ou à offrir.

Mais tous les services d’impression en ligne ne fabriquent pas leurs produits au même endroit. Et cette information, pourtant loin d’être anodine, n’est pas toujours mise en avant. Certains prestataires font en effet appel à des imprimeries situées à l’étranger, parfois même à plusieurs milliers de kilomètres.