À l’approche des fêtes de fin d’année, depuis quelques années déjà, les albums photo personnalisés retrouvent une place de choix parmi les idées de cadeaux. Mais derrière les jolies couvertures et les interfaces de création en ligne, une question mérite d’être posée : où notre album sera-t-il réellement imprimé ?
Créer un album photo à partir de ses propres souvenirs est devenu particulièrement simple. Nul besoin de notions de montages, quelques clics suffisent pour importer ses clichés, choisir une couverture, organiser ses pages et commander un exemplaire à conserver ou à offrir.
Mais tous les services d’impression en ligne ne fabriquent pas leurs produits au même endroit. Et cette information, pourtant loin d’être anodine, n’est pas toujours mise en avant. Certains prestataires font en effet appel à des imprimeries situées à l’étranger, parfois même à plusieurs milliers de kilomètres.
Pourquoi privilégier un album photo imprimé en France ?
Premier avantage, et sans doute le plus évident à l’approche de Noël : les délais de livraison. Une fabrication réalisée en France permet, et c’est logique, de réduire les distances entre l’imprimerie et le destinataire. Cela peut se traduire par des délais de production et de livraison plus courts, un point particulièrement appréciable lorsqu’on souhaite offrir un album à temps pour les fêtes.
On peut également évoquer la question du transport. En privilégiant une impression locale, les trajets nécessaires à l’acheminement du produit peuvent être réduits. Alors non, cela ne suffit évidemment pas à rendre un album photo neutre sur le plan environnemental, mais cela reste un élément à prendre en compte dans son choix.
La fabrication française peut également faciliter le suivi de la commande, mais aussi (et surtout ?) les échanges en cas de problème. Lorsqu’une page présente un défaut, qu’une couverture ne correspond pas au résultat attendu ou qu'un colis tarde un peu trop à arriver, pouvoir joindre un service client francophone, idéalement disponible sur une large amplitude horaire, représente un avantage concret.
Enfin, le lieu de fabrication peut donner quelques indications sur les engagements de l’imprimeur. Certains établissements utilisent des papiers certifiés FSC ou PEFC, qui attestent d’une gestion responsable des ressources forestières. D’autres affichent le label Imprim’Vert, qui distingue les entreprises d’impression engagées dans une démarche de réduction de leur impact environnemental.
C’est notamment le cas de Flexilivre, un imprimeur français qui fait fabriquer ses albums dans les Hauts-de-France, au sein d’une imprimerie labellisée Imprim’Vert. L’offre album photo Flexilivre associe ainsi fabrication française et livraison annoncée dès 48 heures. Le service client est de son côté accessible 7 jours sur 7 et l’entreprise met également en avant une garantie 100 % satisfaction.
Comment savoir où sera imprimé son album photo ?
Une question simple, mais la réponse est parfois moins évidente qu’il n’y paraît. La mention « fabrication française » n’est pas systématiquement présente sur les pages commerciales. De plus, et vous en avez peut-être déjà fait les frais, un site accessible en français ne signifie en aucun cas que les produits sont fabriqués dans l’Hexagone.
Le premier réflexe consiste à rechercher une mention explicite comme « Imprimé en France » ou « Fabriqué en France ». Si l’information n’apparaît pas directement sur la page consacrée aux albums, il peut alors être utile de consulter les rubriques « À propos », « Nos engagements » et/ou les conditions générales de vente.
Certains prestataires précisent en toute transparence le nom ou la localisation de leur imprimerie. Là encore, l’adresse d’un siège social en France ne constitue pas une preuve suffisante, et c’est bien le lieu de production du livre photo qu’il faut vérifier.
On peut également s’intéresser aux certifications et labels affichés. FSC et PEFC concernent notamment l’origine et la gestion des ressources forestières utilisées pour le papier, tandis qu’Imprim’Vert porte sur les pratiques environnementales des entreprises d’impression. Une fois de plus, ces labels ne garantissent pas à eux seuls une quelconque fabrication française, mais apportent des informations complémentaires sur les engagements du prestataire.
Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des services d’impression photo, afin de confronter les offres, les prestations et les caractéristiques des différents acteurs du marché.
Quelques conseils pour réussir son album photo
Une fois le bon prestataire identifié, reste à donner vie à ses souvenirs. Et pour obtenir un résultat agréable à feuilleter, mieux vaut prendre quelques minutes avant de se lancer.
Le premier conseil consiste déjà à choisir le bon format. Un album carré se prête particulièrement bien aux photos de famille et aux souvenirs de vacances, tandis qu’un format paysage met davantage en valeur les panoramas ou encore les photos de groupe. Le format portrait peut, de son côté, convenir à un album consacré à un événement ou encore à une année bien particulière.
Bien sûr, il est vivement conseillé de sélectionner ses clichés avant de commencer la mise en page. Inutile de vouloir absolument intégrer toutes les photos d’un séjour, mieux vaut privilégier les images les plus réussies, varier les cadrages et surtout éviter les répétitions. Une petite sélection, mais parfaitement cohérente, donnera souvent un résultat nettement plus agréable qu’un album surchargé.
Dans un même ordre d’idée, il faut veiller à laisser respirer les pages. Alterner les photos pleine page, les compositions de plusieurs clichés, sans avoir peur de laisser quelques pages plus épurées permet de rythmer la lecture. Aussi, autre point essentiel, attention également à la résolution des images. Une photo suffisamment nette sur l’écran d’un smartphone peut parfois révéler ses limites une fois imprimée en grand format.
Certains services proposent d’ailleurs une alerte automatique lorsqu’un cliché sélectionné présente une résolution insuffisante pour le format choisi, ce qui permet de corriger le tir avant de valider la commande.
Enfin, dernier réflexe crucial avant de valider sa commande : prendre le temps de prévisualiser chaque page, de vérifier les légendes, et de contrôler l’ordre des photos. Une étape de relecture simple et souvent assez rapide, mais qui peut éviter bien des déconvenues à l’ouverture du colis.