Le ménage a beau être incontournable, force est d’admettre qu’il est rarement enthousiasmant. Entre les miettes sous la table, les traces dans la cuisine, les cheveux dans la salle de bains et les poils d’animaux qui semblent se multiplier à chaque passage, conserver des sols propres demande du temps et de la régularité. C’est précisément là que les aspirateurs laveurs peuvent changer la donne, en combinant aspiration et lavage dans un même mouvement, sans avoir à sortir successivement l’aspirateur et la serpillière.

Un segment sur lequel on retrouve aujourd’hui de nombreuses marques, à l’instar de Roborock qui a développé sa gamme F25, avec plusieurs modèles pensés pour répondre aux petits tracas du quotidien. Mais quels sont réellement les avantages de ces appareils ?