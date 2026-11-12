Aspirer puis laver les sols, deux tâches historiques certes, mais que l’on aimerait parfois pouvoir confier à quelqu’un d’autre. Les aspirateurs laveurs promettent justement de simplifier cette routine. Voici sept bonnes raisons de s’y intéresser.
Le ménage a beau être incontournable, force est d’admettre qu’il est rarement enthousiasmant. Entre les miettes sous la table, les traces dans la cuisine, les cheveux dans la salle de bains et les poils d’animaux qui semblent se multiplier à chaque passage, conserver des sols propres demande du temps et de la régularité. C’est précisément là que les aspirateurs laveurs peuvent changer la donne, en combinant aspiration et lavage dans un même mouvement, sans avoir à sortir successivement l’aspirateur et la serpillière.
Un segment sur lequel on retrouve aujourd’hui de nombreuses marques, à l’instar de Roborock qui a développé sa gamme F25, avec plusieurs modèles pensés pour répondre aux petits tracas du quotidien. Mais quels sont réellement les avantages de ces appareils ?
1. Aspirer et laver en un seul passage
C’est évidemment le premier argument : pourquoi multiplier les opérations quand un seul appareil peut s’en charger ? Les aspirateurs laveurs aspirent les poussières, les débris et les liquides tout en nettoyant les sols.
Une approche particulièrement pratique après un repas, lorsqu’une boisson est renversée ou que les passages répétés dans la maison commencent à laisser des traces. Et bien sûr, via l’application mobile dédiée, il est tout à fait possible de programmer un nettoyage à distance, avant de rentrer le soir, pour retrouver un intérieur impeccable et qui « sent bon le propre » comme on dit.
2. Venir à bout des taches les plus tenaces grâce à la vapeur
Certaines salissures résistent davantage qu’un simple coup de serpillière. Pour y répondre, certains modèles, comme le Roborock F25 Ultra Steam Gen 2, intègrent une technologie (baptisée ici VaporFlow 2.0) qui diffuse une vapeur dense pouvant atteindre 180 °C.
Elle aide à décoller les résidus collants et les graisses sans avoir à multiplier les passages. Le système WaveFlow complète cette approche avec un nettoyage à l’eau chaude à 90 °C, soit un atout qui s’avère particulièrement intéressant dans une cuisine notamment.
3. Ne plus retrouver des cheveux coincés dans la brosse
C’est l’un des petits désagréments des appareils de nettoyage traditionnels : les cheveux et les poils finissent souvent par se multiplier autour du rouleau. Là encore, la technologie JawScrapers de Roborock repose sur un système de raclage et de séparation conçu spécifiquement pour limiter les enchevêtrements.
Elle contribue également à réduire les traces d’eau et les résidus laissés sur le sol. Un avantage appréciable dans les foyers avec animaux de compagnie ou cheveux longs.
4. Nettoyer même les recoins oubliés
Vous le savez forcément, les bordures et les angles sont souvent les grands oubliés du ménage. Là encore, certains robots disposent d’une technologie dédiée, visant à éradiquer ces “oublis”. Le F25 Ultra Steam Gen 2 par exemple va particulièrement loin sur ce point avec son bras robotique IA SensEdg, qui permet un nettoyage à 0 mm sur trois côtés, pour longer les plinthes et les obstacles au plus près.
Les modèles F25 et F25 LT disposent également d’un système de nettoyage des bords, pour limiter les zones oubliées, avec une marge d’1 mm.
5. Ne plus avoir à nettoyer son aspirateur après chaque utilisation
Un aspirateur laveur doit aussi pouvoir s’entretenir facilement. Sur certains modèles, la station assure même un auto-nettoyage à haute température de 90 °C, afin de débarrasser le rouleau des saletés accumulées.
Elle prend ensuite en charge son séchage à l’air chaud, en grimpant jusqu’à 90 °C selon les modèles. De quoi limiter l’humidité résiduelle et les mauvaises odeurs, sans devoir laver manuellement la brosse après chaque session.
6. Passer sous les meubles sans être contorsionniste
Les espaces sous les canapés et les meubles bas sont rarement les plus faciles à atteindre. Grâce à la technologie FlatReach 2.0, les appareils compatibles de la gamme Roborock peuvent s’incliner à 180° pour nettoyer à plat.
Avec une hauteur de seulement 12,5 cm dans cette position, ils peuvent ainsi accéder à des zones habituellement difficiles à entretenir.
7. Un nettoyage plus confortable et efficace au quotidien
Enfin, un appareil efficace doit aussi rester agréable à utiliser. Certains robots haut de gamme misent notamment sur une maniabilité optimisée, avec des roues facilitant les déplacements et une conception pensée pour limiter les efforts.
L’autonomie et les capacités des réservoirs, qui diffèrent évidemment selon les modèles, permettent par ailleurs d’enchaîner les différentes pièces sans multiplier les interruptions. Un appareil qui aspire, qui lave, qui s’occupe des tâches difficiles et qui prend même soin de son propre rouleau, voilà de quoi revoir sérieusement quelques habitudes ménagères.
Avec sa gamme F25, Roborock décline plusieurs niveaux d’équipement, du nettoyage vapeur aux fonctions d’entretien automatisées. À l’approche du Black Friday, c’est sans doute l’occasion de retrouver un appareil adapté à son intérieur pour faciliter le ménage quotidien… Et retrouver au passage un peu de temps pour des activités autrement plus agréables que le passage de la serpillière.