Pour ce qui est du processus de conception, le logo Apple Music a d’abord été gravé dans le fond en verre d’un petit bac, ensuite rempli d’huile minérale. Un couvercle transparent découpé aux dimensions de l’icône d’application a été posé sur le dispositif, lui-même installé sur un plateau vibrant.

Des tonalités spécialement composées pour l’occasion ont ensuite été diffusées. Un transducteur a transformé ces fréquences en vibrations, propageant des ondulations à la surface du liquide et déformant visuellement le logo selon le rythme des notes. « Nous prenons une fréquence et la faisons passer dans un dispositif qui fait vibrer une grande quantité de liquide à la fréquence des notes », précise la marque à la pomme. « Nous avons collaboré avec l’un des meilleurs artistes au monde pour créer les notes du mnémonique final, puis nous avons utilisé ce son pour créer les visuels ».

L’ensemble a été capturé directement à la caméra, sans retouche numérique. Ce choix de l’effet pratique n’est d’ailleurs pas sans rappeler la démarche adoptée par Apple lors du rebranding d’Apple TV en novembre 2025. Côté esthétique, le logo reprend des effets de transparence et de matière qui rappellent Liquid Glass, le langage visuel introduit par Apple en fin d’année dernière.