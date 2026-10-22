Pas d’effets numériques, pas de logiciel de design : le nouveau logo d’Apple Music est né d’une expérience sonore et physique filmée en caméra. Apple lève le voile sur plusieurs mois de travail avec le producteur Fred Again… pour une refonte visuelle surprenante.
Repérée ces dernières semaines, la nouvelle identité d’Apple Music est désormais officielle. Elle accompagnera l’arrivée d’iOS 27.2, attendue la semaine prochaine, et ne se limite pas à une simple retouche de l’icône de l’application. En effet, Apple a dévoilé une vidéo qui revient sur la conception de ce logo, imaginé pour rendre la musique visible sans recourir à des effets numériques.
Apple Music a donné vie au son pour créer son nouveau logo
Pour concevoir sa nouvelle identité visuelle, le géant de Cupertino a travaillé main dans la main avec le producteur britannique Fred Again… et NEST Acoustics. La ligne directrice était claire dès le départ, comme l’explique la narration de la vidéo publiée par Apple (visionnable tout en haut de cet article) : « Pour le rebranding d’Apple Music, nous voulions que le son crée les visuels. Comment prendre cette idée de musique et la distiller en quelque chose de visuellement beau ? L’idée était essentiellement de créer l’onde sonore parfaite ».
Le résultat final se décline en deux versions : une courte séquence visuelle et sonore destinée à ouvrir les vidéos Apple Music, ainsi qu’une version réduite au logo à deux notes, sans texte, qui sera également utilisée en ouverture de certains contenus.
Comment Apple a transformé les vibrations sonores en images
Pour ce qui est du processus de conception, le logo Apple Music a d’abord été gravé dans le fond en verre d’un petit bac, ensuite rempli d’huile minérale. Un couvercle transparent découpé aux dimensions de l’icône d’application a été posé sur le dispositif, lui-même installé sur un plateau vibrant.
Des tonalités spécialement composées pour l’occasion ont ensuite été diffusées. Un transducteur a transformé ces fréquences en vibrations, propageant des ondulations à la surface du liquide et déformant visuellement le logo selon le rythme des notes. « Nous prenons une fréquence et la faisons passer dans un dispositif qui fait vibrer une grande quantité de liquide à la fréquence des notes », précise la marque à la pomme. « Nous avons collaboré avec l’un des meilleurs artistes au monde pour créer les notes du mnémonique final, puis nous avons utilisé ce son pour créer les visuels ».
L’ensemble a été capturé directement à la caméra, sans retouche numérique. Ce choix de l’effet pratique n’est d’ailleurs pas sans rappeler la démarche adoptée par Apple lors du rebranding d’Apple TV en novembre 2025. Côté esthétique, le logo reprend des effets de transparence et de matière qui rappellent Liquid Glass, le langage visuel introduit par Apple en fin d’année dernière.