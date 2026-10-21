Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’une élévation de privilèges locale via un service Windows, et en quoi est-ce différent d’une attaque à distance ?

Une élévation de privilèges locale (LPE) permet à un programme déjà présent sur la machine, lancé avec des droits limités, d’effectuer des actions normalement réservées à des comptes plus puissants (administrateur ou SYSTEM). Dans Windows, ces actions passent souvent par des services, qui tournent avec des privilèges élevés et contrôlent des fonctions sensibles (réseau, sécurité, mises à jour). Contrairement à une attaque à distance, il faut d’abord parvenir à exécuter du code sur l’ordinateur (via un malware, une pièce jointe, un installateur piégé, etc.). L’impact typique est la désactivation de composants, la perturbation du système, ou la préparation d’étapes d’attaque plus graves. Le fait que ce soit “local” réduit la surface d’attaque sur Internet, mais reste sérieux si la machine est déjà compromise.

Comment un défaut de contrôle d’accès dans une communication interne (IPC) peut-il permettre d’arrêter des services sans droits administrateur ?

Les applications Windows utilisent souvent un mécanisme de communication inter-processus (IPC) pour dialoguer entre une interface utilisateur et un composant plus privilégié (service, agent, driver). Si ce canal IPC ne vérifie pas correctement l’identité du demandeur ni ses autorisations, un autre programme peut lui envoyer des commandes comme s’il était légitime. Le composant privilégié exécute alors la demande avec ses propres droits, ce qui contourne les restrictions normales imposées à l’utilisateur. Concrètement, cela peut se traduire par un arrêt de service ou un changement de “Startup type” (Automatique, Manuel, Désactivé) via les API de gestion des services Windows. C’est un schéma classique de “confusion d’autorité” : le contrôle est fait au mauvais endroit, ou pas assez strictement.

À quoi correspond un identifiant CVE et un score CVSS 6.8 dans l’évaluation d’une vulnérabilité ?

Un CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) est un identifiant public standardisé qui permet de référencer une faille de manière unique, quel que soit l’éditeur ou la source qui en parle. Le CVSS (Common Vulnerability Scoring System) donne un score de gravité sur 10 à partir de critères comme le vecteur d’attaque (local ou réseau), la complexité, les privilèges requis et l’impact sur la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité. Un score de 6.8 se situe généralement dans une zone “moyenne à élevée” : ce n’est pas anodin, mais ce n’est pas non plus le niveau maximal associé à une prise de contrôle à distance sans interaction. Dans ce cas, le besoin d’exécuter d’abord un programme sur la machine pèse souvent sur la note, tandis que l’impact potentiel sur la disponibilité (arrêt de services) la fait remonter. Le CVSS sert à prioriser les correctifs, mais ne remplace pas l’analyse du contexte (poste critique, parc d’entreprise, protections en place).