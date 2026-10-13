L'outil doit s'intégrer à l'existant. Le fournisseur d'identité, le SIEM (qui centralise les journaux de sécurité) et le MDM (la gestion des appareils) restent en place, et le navigateur envoie ses événements et ses journaux d'audit au SIEM. Le support professionnel est inclus, avec un triage privé et des délais de réponse définis. Mozilla vise d'abord la France, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, d'autres marchés suivront ensuite. Firefox revendique environ 200 millions d'utilisateurs par mois et un déploiement dans des milliers d'organisations. Thunderbird Enterprise, en développement, appliquera la même approche à la messagerie, à l'agenda et aux contacts.