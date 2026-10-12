Microsoft teste un nouvel assistant capable de diagnostiquer les problèmes d’Edge grâce à l’intelligence artificielle. Pour affiner ses recommandations, il pourra examiner des données techniques du navigateur, mais uniquement avec votre accord.
Une vidéo qui refuse de se lancer, une synchronisation qui échoue, un site qui met une éternité à charger… Quand Edge dysfonctionne, trouver l’origine du problème peut vite tourner au casse-tête. Microsoft travaille donc sur « Résoudre un problème » (Fix an issue), un assistant de dépannage intégré aux paramètres du navigateur, capable d’analyser les difficultés rencontrées et de proposer des solutions. Repéré dès juin dans Edge Canary, l’outil a récemment fait son apparition en version bêta, tandis que Microsoft a également publié une documentation officielle pour préciser quelles données l’IA pourra utiliser et dans quelles conditions.
Une IA pour trouver l’origine des problèmes dans Edge
Accessible depuis les paramètres du navigateur, Résoudre un problème permet aux internautes de décrire leur problème ou de choisir parmi plusieurs situations prédéfinies. Dans la version bêta testée par Windows Report, l’outil en propose quatre : les vidéos qui ne se lancent pas, les problèmes de synchronisation, les difficultés de connexion à un compte et les sites web trop lents.
L’assistant analyse ensuite la demande et propose des pistes de résolution. Pour une vidéo qui refuse de démarrer, il peut par exemple conseiller de mettre à jour le pilote graphique. Face à un site qui peine à charger, il suggère plutôt de vérifier la connexion Internet ou de mettre Edge à jour.
En revanche, la fonction ne prend pas directement la main sur Edge pour appliquer ses recommandations. Les internautes doivent effectuer les manipulations proposées, sans garantie de résultat. Microsoft reconnaît d’ailleurs que l’IA peut se tromper, fournir des réponses incomplètes ou échouer à identifier l’origine du problème.
Des données de diagnostic accessibles avec votre accord
Pour affiner ses recommandations, Résoudre un problème pourra s'appuyer sur les données de diagnostic facultatives d'Edge et consulter l'état de ses paramètres. L'assistant pourra ainsi tenir compte d'informations sur la configuration du navigateur, sans dépendre exclusivement de la description du problème fournie par les internautes.
Mais cet accès nécessitera leur autorisation. Dans sa documentation officielle, Microsoft assure que l'outil ne collectera ces informations qu'après avoir obtenu le consentement de l'utilisateur, dans le cadre d'une session de dépannage qu'il aura lui-même lancée. La collecte se limitera alors à cette session, sans surveillance permanente de l'activité de navigation en arrière-plan. La fonction n'accédera pas non plus aux ressources professionnelles.
Les internautes pourront refuser de partager ces informations et désactiver cette collecte dans les paramètres d’Edge, sous « Copilot et IA ». Cette option concerne uniquement les données facultatives utilisées par l'assistant de dépannage, et non les autres données de diagnostic que le navigateur peut déjà recueillir selon ses propres réglages.
La documentation consacrée à la fonctionnalité ne détaille toutefois ni la liste exacte des informations utilisées par l'assistant ni leur durée de conservation. Microsoft indique avoir réalisé des évaluations des risques liés à la confidentialité avant le déploiement, sans apporter davantage de précisions sur le traitement des données propres à cet outil. Pour l'heure, l'assistant fait toujours l'objet de tests et aucune date de lancement général n'a été annoncée.
- Compatibilité avec les extensions Chrome
- Espaces de travail appréciables en travail collaboratif
- Très bonnes performances