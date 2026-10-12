Accessible depuis les paramètres du navigateur, Résoudre un problème permet aux internautes de décrire leur problème ou de choisir parmi plusieurs situations prédéfinies. Dans la version bêta testée par Windows Report, l’outil en propose quatre : les vidéos qui ne se lancent pas, les problèmes de synchronisation, les difficultés de connexion à un compte et les sites web trop lents.

L’assistant analyse ensuite la demande et propose des pistes de résolution. Pour une vidéo qui refuse de démarrer, il peut par exemple conseiller de mettre à jour le pilote graphique. Face à un site qui peine à charger, il suggère plutôt de vérifier la connexion Internet ou de mettre Edge à jour.

En revanche, la fonction ne prend pas directement la main sur Edge pour appliquer ses recommandations. Les internautes doivent effectuer les manipulations proposées, sans garantie de résultat. Microsoft reconnaît d’ailleurs que l’IA peut se tromper, fournir des réponses incomplètes ou échouer à identifier l’origine du problème.