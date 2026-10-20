Enfin, pensez aux consommables. Serpillières, sacs, filtres, patins et autres brosses sont des éléments à remplacer périodiquement. Leur disponibilité et leur coût sur la durée méritent donc autant d’attention que le prix du robot lui-même.

Les principaux consommables et accessoires de rechange, comme les serpillières, filtres ou brosses, sont notamment disponibles chez Cdiscount, ce qui facilite leur renouvellement au fil du temps. C’est aussi un point à prendre en compte lorsqu’on choisit un aspirateur robot, puisque la disponibilité de ces accessoires contribue à assurer son utilisation sur la durée.