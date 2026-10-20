Longtemps cantonnés à l’aspiration des poussières et autres miettes, les aspirateurs robots récents savent aussi laver les sols, retourner seuls à leur station et, pour certains même, gérer une grande partie de leur entretien sans la moindre intervention humaine.
Toutefois, derrière les promesses et des performances toujours plus impressionnantes, tous les robots laveurs ne se valent pas forcément. Voici les critères à examiner avant de choisir son aspirateur robot.
Le robot laveur ne se contente plus de passer un coup de serpillière
Sur le papier, le principe d’un robot laveur reste simple. Il vient aspirer les saletés puis humidifie une ou plusieurs serpillières pour nettoyer le sol. Les générations récentes ont toutefois très largement perfectionné cette seconde étape.
On trouve désormais des systèmes à serpillière fixe, oscillante ou rotative. La première privilégie la simplicité, l’oscillante multiplie les mouvements de frottement tandis que la rotative mise sur une action plus dynamique. Le choix dépend donc aussi du type de salissures rencontrées au quotidien.
Une autre évolution importante concerne la station, qui ne sert plus uniquement à recharger le robot. Sur certains modèles, elle peut remplir le réservoir d’eau propre, récupérer l’eau sale, laver les serpillières et les sécher automatiquement à l’air chaud. Une évolution particulièrement intéressante pour limiter les manipulations entre deux cycles, et optimiser le nettoyage des sols.
Robot laveur ou aspirateur robot simple : lequel choisir ?
Le choix dépend surtout des habitudes et du type de sol. Un aspirateur robot classique peut suffire pour ramasser poussières, miettes et autres poils, tandis qu'un robot laveur apporte un niveau d'entretien supplémentaire sur les sols durs. Pour ceux qui cherchent avant tout un aspirateur robot capable d’aller plus loin que la simple aspiration, les modèles combinant les deux fonctions peuvent donc constituer une alternative intéressante.
Si le lavage est réellement utile au quotidien, l'investissement dans un modèle combinant aspiration et lavage peut se justifier. À l'inverse, pour un logement principalement équipé de moquette ou de tapis, l'aspiration reste souvent prioritaire.
Quel budget prévoir pour un aspirateur robot laveur ?
- Entrée de gamme : 200 à 400 €. Aspiration et lavage basiques, avec une automatisation souvent limitée. C’est notamment dans cette tranche de prix que l’on peut trouver sur Cdiscount des modèles permettant de s’équiper sans forcément passer sur une solution très complète.
- Milieu de gamme : 400 à 700 €. Navigation plus précise, meilleur lavage et stations plus complètes.
- Haut de gamme : 700 € et plus. Systèmes de lavage plus sophistiqués, meilleure détection des obstacles et stations capables d'automatiser davantage l'entretien.
Les critères techniques à vérifier avant l’achat
- Le type de serpillière. Elle peut être fixe, oscillante, rotative… Chaque technologie possède ses avantages. Une serpillière fixe peut suffire pour l’entretien courant, tandis qu’un système rotatif ou exerçant une pression sur le sol sera généralement plus adapté aux tâches incrustées.
- Le relevage sur les tapis. Si le logement mélange parquet, carrelage et tapis, cette fonction devient presque indispensable. Le robot doit pouvoir relever automatiquement ses serpillières ou adapter son comportement lorsqu’il détecte une surface textile. Un point qu’il peut être nécessaire de prendre en considération.
- La pression appliquée au sol. Si vous avez déjà passé la serpillère, vous le savez, la quantité d’eau déposée ne fait pas tout. Une pression mécanique plus importante permet de mieux travailler certaines tâches, à condition que la serpillière soit correctement alimentée en eau et entretenue.
- Le lavage et le séchage en station. C’est incontestablement l’un des vrais gains de confort des modèles les plus récents. Une station capable de rincer, puis de sécher les serpillières évite qu’elles restent humides pendant des heures, avec (entre autres) les problèmes d’odeurs que cela peut entraîner.
- La gestion de l’eau. Il est important de vérifier la capacité des réservoirs d’eau propre et sale, mais aussi leur accessibilité. Parce qu’une grande station implique de grandes responsabilités, et ne signifie pas forcément qu’elle sera agréable à utiliser au quotidien.
- L’évitement des obstacles. Les meilleurs robots ne se contentent plus de suivre une carte. Caméras, capteurs et autres systèmes de détection peuvent identifier certains objets laissés au sol et modifier leur trajectoire. C’est particulièrement utile dans les logements où câbles, jouets ou chaussures ont tendance à se retrouver au mauvais endroit.
- L’application. Cartographie des pièces, zones interdites, réglage du niveau d’eau, puissance d’aspiration, programmation… Une bonne application peut transformer l’expérience. C’est un critère moins concret, mais à ne pas négliger malgré tout, car un robot très complet mais pénible à configurer perd rapidement de son intérêt.
Pour affiner votre choix, vous pouvez retrouver ci-dessus les recommandations de notre comparatif des aspirateurs robots laveurs sur Clubic, régulièrement mis à jour selon les évolutions du marché.
Attention aux chiffres et aux promesses marketing
Le nombre de pascals (ou Pa) est devenu un argument incontournable. Pourtant, comparer deux robots uniquement sur leur puissance d’aspiration annoncée n’a pas beaucoup de sens. La conception de la brosse, le débit d’air, la capacité à maintenir les performances, ainsi que la gestion ou non des différentes surfaces comptent également.
Il faut aussi regarder ce que la station impose réellement comme entretien. Un système automatisé réduit les manipulations, mais ne les supprime pas forcément pour autant. Bac à poussière, filtre, réservoir d’eau sale, conduits et serpillières doivent toujours être nettoyés.
Enfin, pensez aux consommables. Serpillières, sacs, filtres, patins et autres brosses sont des éléments à remplacer périodiquement. Leur disponibilité et leur coût sur la durée méritent donc autant d’attention que le prix du robot lui-même.
Les principaux consommables et accessoires de rechange, comme les serpillières, filtres ou brosses, sont notamment disponibles chez Cdiscount, ce qui facilite leur renouvellement au fil du temps. C’est aussi un point à prendre en compte lorsqu’on choisit un aspirateur robot, puisque la disponibilité de ces accessoires contribue à assurer son utilisation sur la durée.
Un robot laveur d’accord, mais pour quels logements ?
Un aspirateur robot laveur prend particulièrement son sens dans un logement occupé quotidiennement, avec une majorité de sols durs et suffisamment d’espace pour permettre au robot de circuler. Il est aussi pertinent lorsque l’on souhaite maintenir régulièrement un sol propre, sans devoir sortir systématiquement l’aspirateur et la serpillière, en lançant un lavage depuis le travail par exemple, pour retrouver un intérieur impeccable une fois à la maison.
Au contraire, un logement très encombré, composé essentiellement de tapis épais ou présentant de nombreux seuils et autres obstacles en tout genre peut nécessiter un modèle plus évolué, voire même une toute autre solution de nettoyage en complément.
Avant de choisir, mieux vaut donc regarder l’ensemble de l’écosystème plutôt qu’un seul chiffre. Pour aller plus loin, le meilleur aspirateur robot laveur dépend avant tout de la configuration du logement, des sols et du niveau d’automatisation recherché. Chez Cdiscount, il est possible de comparer différents modèles d’aspirateurs robots et de choisir celui qui correspond le mieux aux besoins du logement.
Un robot laveur peut-il remplacer une serpillière ?
Pour l'entretien courant, oui, notamment sur les sols durs. En revanche, en fonction des modèles, une intervention manuelle peut rester nécessaire pour les taches particulièrement incrustées ou certaines zones difficiles d'accès.
Faut-il choisir un robot avec une station de lavage ?
Ce n'est pas indispensable, mais une station capable de laver et sécher automatiquement les serpillières apporte un confort non négligeable, et réduit également les manipulations au quotidien.
Quelle puissance d'aspiration choisir ?
Pour un usage polyvalent, viser au moins 5 000 Pa constitue un bon point de départ, mais les modèles premium récents dépassent toutefois largement ce niveau, parfois jusqu'à 20 000 Pa ou davantage. Ces chiffres restent à relativiser, puisque la conception de la brosse, le débit d'air et la capacité du robot à maintenir ses performances comptent eux aussi.