BELTA s'inscrit dans cette approche depuis plus de 40 ans. 'entreprise compte aujourd'hui 120 collaborateurs et 30 000 clients, avec une activité qui couvre à la fois l'informatique professionnelle, les périphériques, le matériel et consommables d’impression. Elle met également en avant des offres et des services pensés pour simplifier la gestion des équipements, notamment avec son offre forfait, qui permet aux entreprises de disposer d'une solution simple mais personnalisable sur-mesure en fonction de chaque besoin spécifique d'impression.