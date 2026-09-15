Dans le détail, on peut découper en trois cette association entre Mistral et Numspot. D'un côté, il y a la gamme de modèles et d'outils d'intelligence artificielle signés Mistral, autrement dit, le « cerveau » du système, celui qui comprend et génère du texte, du code ou des réponses. De l'autre, une infrastructure cloud pensée et hébergée en France, c'est-à-dire les serveurs et les data centers qui font tourner ces modèles, avec les données qui y transitent. Et entre les deux, Numspot se charge de tout ce qui fait fonctionner la machine au quotidien, sans que le client n'ait à s'en soucier : répartir la charge de travail entre les serveurs (l'orchestration), stocker les données, surveiller que tout fonctionne correctement, sécuriser les accès, mettre à jour les systèmes et absorber les pics d'activité si l'usage grimpe en flèche. L'entreprise endosse ainsi le rôle de chef d'orchestre unique, du premier prototype jusqu'au déploiement à grande échelle. Cette intégration, les deux partenaires la présentent comme inédite sur le marché français, tant elle limite le nombre d'interlocuteurs et de briques technologiques à faire dialoguer.