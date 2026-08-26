Le JPEG XL, c'est quoi au juste ? Des images plus larges ? Absolument pas. Ce nouveau format d'image libre de droits est développé pour succéder au JPEG traditionnel tout en se positionnant comme une alternative aux formats PNG, GIF et WebP. L’un de ses atouts est sa capacité à convertir un fichier JPEG existant en .jxl en réduisant sa taille d’environ 20 %, sans perte de qualité perceptible. Contrairement à d’autres formats comme WebP AVIF, JPEG XL permet également de reconstruire à l’identique le fichier JPEG d’origine, octet par octet.