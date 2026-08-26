Des pages web plus rapides à charger grâce à des images plus légères mais de meilleure qualité, grâce au HDR, voilà ce qu'il manquait à Firefox. Le navigateur va désormais intégrer un nouveau format d'image, mais il faudra attendre la fin septembre.
Mozilla prépare l’arrivée du format JPEG XL dans sa version stable. Selon une confirmation du développeur Timothy Nikkel, Firefox 157, dont la sortie est prévue fin septembre, proposera par défaut la prise en charge de ce format d’image moderne.
Jusqu’à présent, les utilisateurs souhaitant tester JPEG XL dans Firefox devaient basculer vers la version développeurs et activer manuellement l’option image.jxl.enabled via la page about:config, ou passer par Firefox Labs.
Un format conçu pour remplacer JPEG, PNG et GIF
Le JPEG XL, c'est quoi au juste ? Des images plus larges ? Absolument pas. Ce nouveau format d'image libre de droits est développé pour succéder au JPEG traditionnel tout en se positionnant comme une alternative aux formats PNG, GIF et WebP. L’un de ses atouts est sa capacité à convertir un fichier JPEG existant en .jxl en réduisant sa taille d’environ 20 %, sans perte de qualité perceptible. Contrairement à d’autres formats comme WebP AVIF, JPEG XL permet également de reconstruire à l’identique le fichier JPEG d’origine, octet par octet.
Conçu pour être polyvalent, il vise à offrir de meilleures performances que le JPEG pour les photos, que le PNG pour les images sans perte, que le GIF pour les animations, et à concurrencer AVIF en matière de compression.
Un déploiement lent, dominé par Safari
Disponible depuis 2021, JPEG XL peine cependant à s’imposer dans les navigateurs. Safari, sous macOS Sonoma et iOS 17, est le seul navigateur majeur à le supporter en version stable depuis 2023.
Google, de son côté, avait initialement testé le format dans Chrome avant de le retirer en 2022 (à partir de la version 110), invoquant un "manque d’intérêt de l’écosystème". Plusieurs mois plus tard, la firme a toutefois rouvert la porte à JPEG XL : depuis Chrome 145, une option expérimentale (enable-jxl-image-format) permet de l’activer, en s’appuyant sur la bibliothèque jxl-rs, écrite en Rust pour des raisons de sécurité mémoire.
- 100 % développé en interne
- Fiable, efficace et stable
- Fonctionnalités d'optimisation de l'interface et de l'expérience utilisateur
Mozilla utilise également cette bibliothèque pour le rendu des images JPEG XL. La récente mise à jour jxl-rs 0.6.0 a introduit un décodage multithread, permettant même des performances supérieures à Safari sur ordinateur.
La généralisation du support dans Firefox 157 marque une étape supplémentaire dans l’adoption de ce format. Son avenir est toutefois cantonné à son adoption par les divers acteurs du web.
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