Le navigateur Polar, conçu par d'anciens ingénieurs de Comet chez Perplexity, promet d'exécuter des tâches complexes sur le web pendant plusieurs heures sans intervention humaine. La jeune pousse Recursive Intelligence a levé 5,7 millions de dollars auprès de Madrona pour développer cet outil destiné aux professionnels plutôt qu'au grand public.
Polar clique, tape et navigue sur les sites à la place de son utilisateur, en utilisant les identifiants de ce dernier, pour mener à bien des tâches de recherche, de recrutement ou de vente. L'éditeur présente Polar comme fondamentalement différent de la première génération de navigateurs IA, et non comme une simple amélioration.
Un agent pensé pour la durée, pas pour la conversation
Kevin Zhang, cofondateur de Polar, a travaillé sur Comet chez Perplexity avant de lancer sa propre structure, Recursive Intelligence. Selon le blog de l'entreprise, l'équipe explique avoir constaté que les meilleurs agents de l'époque ne parvenaient pas à ajouter un rendez-vous à un agenda de façon fiable. Concrètement, Polar fonctionne comme un opérateur virtuel qui prend le contrôle du navigateur. Il ouvre les pages, remplit les formulaires et enchaîne les actions sans que l'utilisateur ait à valider chaque étape. Il peut fonctionner de quelques minutes à plusieurs heures. L'entreprise indique avoir observé des sessions dépassant 15 heures d'exécution continue, et propose de lancer jusqu'à dix tâches en parallèle à partir d'une seule consigne écrite.
Polar cible les professionnels et non les particuliers. Selon Kevin Zhang, un consommateur ne réserve ni vol ni restaurant chaque semaine, ce qui, selon lui, limite l'intérêt d'un navigateur IA pour le grand public. L'outil s'adresse donc aux équipes commerciales, de recrutement, de marketing, de recherche ou d'opérations, avec un accès gratuit limité à un quota de crédits et un abonnement à partir de 20 dollars par mois pour un usage plus intensif. La majorité des utilisateurs actuels conservent un autre navigateur pour leur usage courant et n'ouvrent Polar que pour ces tâches automatisées.
Début juillet, nous rapportions qu'OpenAI avait fermé son navigateur Atlas neuf mois après son lancement, tandis que Comet peinait à convertir son élan initial en usage grand public. Le navigateur Dia, développé par The Browser Company, se concentre également davantage sur des usages productifs que sur la recherche conversationnelle et devrait s'inviter sur Windows cet automne. Polar arrive sur un marché déjà réorienté, où l'automatisation de tâches répétitives prend le pas sur la recherche assistée par IA.
Polar a évalué son agent sur des benchmarks existants, appelés Odysseys et BU Bench V1, tout en précisant lui-même que ces grilles ne reflètent pas les tâches de travail réellement effectuées par les utilisateurs. Sur ces mesures, l'entreprise revendique un score de 98, contre 60,8 pour GPT-5.4 et 44,5 pour Claude Opus 4.6. Ces résultats proviennent d'une évaluation menée et publiée par l'éditeur lui-même, et donc à prendre avec des pincettes. Recursive Intelligence précise par ailleurs que sa certification SOC 2, qui atteste des standards de sécurité appliqués aux données des utilisateurs, reste en cours d'obtention au moment du lancement.