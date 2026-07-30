Kevin Zhang, cofondateur de Polar, a travaillé sur Comet chez Perplexity avant de lancer sa propre structure, Recursive Intelligence. Selon le blog de l'entreprise, l'équipe explique avoir constaté que les meilleurs agents de l'époque ne parvenaient pas à ajouter un rendez-vous à un agenda de façon fiable. Concrètement, Polar fonctionne comme un opérateur virtuel qui prend le contrôle du navigateur. Il ouvre les pages, remplit les formulaires et enchaîne les actions sans que l'utilisateur ait à valider chaque étape. Il peut fonctionner de quelques minutes à plusieurs heures. L'entreprise indique avoir observé des sessions dépassant 15 heures d'exécution continue, et propose de lancer jusqu'à dix tâches en parallèle à partir d'une seule consigne écrite.

Polar cible les professionnels et non les particuliers. Selon Kevin Zhang, un consommateur ne réserve ni vol ni restaurant chaque semaine, ce qui, selon lui, limite l'intérêt d'un navigateur IA pour le grand public. L'outil s'adresse donc aux équipes commerciales, de recrutement, de marketing, de recherche ou d'opérations, avec un accès gratuit limité à un quota de crédits et un abonnement à partir de 20 dollars par mois pour un usage plus intensif. La majorité des utilisateurs actuels conservent un autre navigateur pour leur usage courant et n'ouvrent Polar que pour ces tâches automatisées.