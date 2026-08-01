Au moment de choisir votre hébergeur, la question de l’emplacement des datacenters doit se poser pour vous. Cela constitue un facteur déterminant pour la confidentialité de vos données, comme pour la gestion de l’infrastructure au sein de laquelle elles sont conservées.
o2switch se distingue sur le marché en vous proposant un service situé à 100 % en France. L’entreprise, comme ses datacenters, est administrée en direct, depuis l’Auvergne-Rhône-Alpes.
Grâce à une remise de - 88 % pour votre première année d'abonnement sur l'offre Cloud, bénéficiez d'un hébergement en France et, en plus, abordable.
Choisissez un service hébergeant vos données en France
Un respect de la confidentialité optimisé
Contrairement à de nombreux hébergeurs Web présents sur le marché, o2switch fait le choix d’un fonctionnement 100 % français.
Basée à Clermont-Ferrand dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, o2switch vous permet de bénéficier du RGPD.
L’application de cette législation européenne est un premier point favorable au respect de la confidentialité de vos données.
L’emplacement des datacenters est un autre enjeu majeur. Pour des raisons de coût, comme de frais de gestion, diverses entreprises n’hésitent pas à délocaliser l’hébergement.Or, ce choix n’est pas sans risque. Selon le pays dans lequel se trouve le datacenter, un changement de législation peut également s’avérer défavorable à la confidentialité des données contenues. L’Inde en constitue un exemple.
o2switch a donc fait le choix de placer ses deux datacenters en France métropolitaine. En étant propriétaire de son infrastructure, o2switch s’assure du bon respect de la législation en vigueur.
Le risque de fuite, sans présence d’intermédiaire, est ainsi contenu. Du côté de la disponibilité de ses serveurs, les datacenters d’o2switch sont stratégiquement placés.
Situés dans la région AURA, ils peuvent ainsi faire l’objet d’une intervention rapide en cas de problème. Pour vous, c’est une garantie de continuité de service.
L’infrastructure d'o2switch répond à la certification Tier IV, la plus élevée en termes de disponibilité, de l’ordre de 99,98 %, comme de sécurité.
o2switch vous permet donc de vous concentrer sur votre activité avec sérénité. Ce choix stratégique d'o2switch contribue à en faire le meilleur hébergeur Web du marché en août 2026, selon l’avis indépendant de Clubic.
Une infrastructure plus responsable
Le numérique a un impact élevé sur la consommation de ressources. Les datacenters sont de plus en plus sollicités. Selon leur emplacement, les ressources permettant de les faire fonctionner ne sont pas écoresponsables.
En France, grâce à la production d’une électricité majoritairement décarbonée, les datacenters d’o2switch fonctionnent à l’aide d'une énergie plus durable.
Chaque mesure compte pour lutter contre la dérégulation climatique, et la climatisation est un autre enjeu important.
o2switch utilise la méthode du « free cooling » pour refroidir naturellement son infrastructure. Cela est permis par une ventilation aux heures les plus fraîches.
En choisissant o2switch, vous optez pour une infrastructure plus durable, gérée en direct, tout en conservant un haut niveau de performance et de sécurité.
- storageStockage illimité
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
L’offre Cloud inclut des performances solides à tarif réduit
Des fonctionnalités développées en interne
Plutôt que de se reposer sur des outils existants, o2switch développe plusieurs fonctionnalités en interne. Son objectif est de répondre au mieux à votre besoin.
o2switch inclut dans votre offre Cloud, son pare-feu alimenté par une IA, TigerProtect. Vous bénéficiez également de sa protection en temps réel TigerGuard.
Pour optimiser la gestion de vos sites Web, o2switch met à votre disposition une base de données, ainsi qu’un espace disque au format NVMe en illimité.
Laissez libre cours à vos projets, que ce soit pour un objectif personnel ou professionnel. Votre offre Cloud. Vous permet de créer, et gérer, un nombre illimité de sites Web. Vous pouvez également obtenir autant d’adresses mail pour les administrer indépendamment les uns des autres.
Pour faciliter la gestion de vos sites internet, o2switch inclut l’interface cPanel. Si vous disposez de sites sous WordPress, une fonctionnalité dédiée, WPTiger, est disponible. Elle vous permet de centraliser leur administration, tant sur le plan des performances que de la sécurité.
Enfin, o2switch facilite également la migration de vos sites Web, depuis votre hébergeur actuel, jusque sur ses serveurs.
Mon offre Cloud pour allier petit prix et performances
Profitez dès maintenant d’un prix disponible dès 1,86 € par mois, au lieu de 16 € par mois, pendant un an sur l’offre Cloud d’o2switch.
Cette réduction de - 88 % vous permet d’économiser plus de 169 €. Un nom de domaine vous est offert pendant un an par o2switch. Vous pouvez le choisir dès votre souscription, ou revenir sur ce paramètre ultérieurement.
Le point appréciable, c’est qu’o2switch met à votre disposition son service client. Il est francophone, et joignable par téléphone en semaine aux heures ouvrées. Vous pouvez également le contacter par mail.
La TVA s’applique selon l’endroit où vous résidez. Une garantie satisfaite ou remboursée de 30 jours est activée avec votre abonnement.
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Si vous cherchez à migrer votre site Web vers une offre au meilleur rapport qualité/prix du marché, avec des ressources illimitées et sans frais cachés, o2Switch est fait pour vous. Les performances sont exceptionnelles et l'infrastructure vous donnera carte blanche avec la prise en charge non seulement de PHP mais aussi Perl, Ruby, NodeJS ou Python. o2switch a récemment renforcé son arsenal avec TigerGuard pour la sécurité applicative, AccelerateWP pour l'optimisation des performances WordPress, et une offre Managed Bare-Metal pour les projets à très fort trafic.
- 2 Datacenters tiers 4 localisés en France
- Offres illimitées et adaptées à tous, experts comme débutants
- Infrastructure robuste quel que soit le projet
- Une interface simple
- Un support technique français 24/7
- Pas de support téléphonique le week-end, seulement tickets / mails.