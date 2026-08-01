Contrairement à de nombreux hébergeurs Web présents sur le marché, o2switch fait le choix d’un fonctionnement 100 % français.

Basée à Clermont-Ferrand dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, o2switch vous permet de bénéficier du RGPD.

L’application de cette législation européenne est un premier point favorable au respect de la confidentialité de vos données.

L’emplacement des datacenters est un autre enjeu majeur. Pour des raisons de coût, comme de frais de gestion, diverses entreprises n’hésitent pas à délocaliser l’hébergement.Or, ce choix n’est pas sans risque. Selon le pays dans lequel se trouve le datacenter, un changement de législation peut également s’avérer défavorable à la confidentialité des données contenues. L’Inde en constitue un exemple.