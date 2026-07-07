Sur le terrain, le chantier avance dans les temps. L'étape clé du « clos et couvert » sera achevée d'ici la fin juillet 2026. Elle permettra aux corps de métier techniques de travailler à l'abri des intempéries. Suivront l'installation du réseau électrique fin 2026, celle des groupes froids et de la sûreté au printemps 2027, puis la pose des baies IT en juillet 2027, avant des essais et une mise en service prévus en septembre. Le principal risque identifié concerne les délais de livraison d'équipements sensibles comme les tableaux électriques ou les groupes froids, d'où des commandes anticipées prévues avant fin septembre pour ne pas subir les aléas logistiques. Le chantier mobilise par ailleurs une bonne partie du tissu économique local, de MAS BTP pour le gros œuvre à Eiffage Energie Systèmes pour le courant fort, dans la continuité d'un partenariat vieux de plus de vingt ans entre Axione et le territoire palois, où l'entreprise emploie aujourd'hui plus de 200 collaborateurs.