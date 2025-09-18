Ajoutons que le site a décroché une certification Tier III (sur quatre grade), un label international particulièrement exigeant en matière de fiabilité, qui dans le contexte polynésien reste une excellente notation. Il valide par exemple la qualité des systèmes d'énergie, de climatisation, de détection et d'extinction incendie, ainsi que de sécurité périmétrique. Un niveau d'exigence que beaucoup d'infrastructures métropolitaines peuvent encore lui envier.