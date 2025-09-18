Le spécialiste français des infrastructures télécoms, TDF, vient d'annoncer l'ouverture de son data center au Pic Rouge, sur les hauteurs de Papeete, en Polynésie française. Il ne s'agit pas du premier centre de données de l'archipel polynésien.
Surprise dans le Pacifique ! TDF indique ce jeudi 18 septembre 2025 avoir mis en service son cinquième data center, le premier hors territoire métropolitain. Perché sur les hauteurs de Papeete et discrètement livré au mois de juin, le centre de données complète le paysage technologique du coin, puisque Tahitu Nui Fortress opère déjà son propre data center depuis quelques années, du côté de Papenoo.
Quand un ancien temple de la radio et de la télévision se transforme en data center moderne
Bien que majestueuse et d'un point de vue culturel exceptionnelle, la Polynésie français a la réputation d'être, par sa position sur le globe, éloignée de tout. TDF, ancré sur place depuis les années 80, a donc choisi d'y implanter un centre de données.
Et il n'était pas question de construire du neuf quand l'existant peut servir ! Oui, TDF a choisi de transformer son historique centre de diffusion du Pic Rouge en data center moderne. Le bâtiment, qui diffusait jadis télé et radio sur l'ensemble de l'archipel, abrite désormais des serveurs informatiques dans un environnement ultra-sécurisé et climatisé.
Cette métamorphose architecturale cache une petite prouesse technique, puisque les ingénieurs ont intégré un système de récupération de chaleur qui utilise l'énergie dégagée par les serveurs pour optimiser la température du bâtiment. Une approche de plus en plus adoptée et surtout pertinente, particulièrement sous les tropiques où la climatisation est un défi énergétique constant pour ce type d'infrastructure.
La cerise sur le gâteau, c'est que des panneaux solaires viendront couronner le toit du centre d'ici la fin de l'année. Cette volonté d'autonomie énergétique partielle répond aux contraintes insulaires, où chaque kilowatt compte. TDF fait justement d'une contrainte géographique un atout environnemental.
TDF planifie déjà l'extension de son data center polynésien
Position géographique oblige, la sécurité du site a été pensée comme une forteresse numérique. Installée à 300 mètres d'altitude, l'infrastructure est hors zone submersible, c'est-à-dire qu'elle échappe aux risques d'inondation, un paramètre crucial dans une région soumise aux caprices climatiques du Pacifique. Le site bénéficie aussi d'un raccordement à la fibre et des liaisons hertziennes haute définition.
Ajoutons que le site a décroché une certification Tier III (sur quatre grade), un label international particulièrement exigeant en matière de fiabilité, qui dans le contexte polynésien reste une excellente notation. Il valide par exemple la qualité des systèmes d'énergie, de climatisation, de détection et d'extinction incendie, ainsi que de sécurité périmétrique. Un niveau d'exigence que beaucoup d'infrastructures métropolitaines peuvent encore lui envier.
« Ce data center incarne notre engagement concret à répondre aux besoins cruciaux de souveraineté numérique et de proximité exprimés par les territoires ultramarins », explique Rémi de Montgolfier, Directeur Edge Data centers de TDF. Des premiers clients prestigieux comme la Banque de Polynésie et Axians Polynésie font déjà confiance à cette infrastructure flambant neuve. Une extension est d'ailleurs programmée dès 2026 pour accueillir de nouveaux partenaires.